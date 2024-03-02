المالية: تكلفة مشاريع الشراكة تنخفض 10 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام المالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف التقرير نصف السنوى لوزارة المالية ، أنَّ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تراجعت تكلفتها بشكل ملحوظ إلى 62.7 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 72.5 مليار جنيه بداية العام المالى.
وجاء الانخفاض مدفوعاً بشكل أساسى بتراجع التكاليف لمشروعات الموانئ الجافة، لكن لم تكشف الوزارة مزيداً من التفاصيل.
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وانخفضت التكلفة التقديرية لمشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، من 4.4 مليار جنيه إلى 3.47 مليار جنيه، وكذلك تكلفة الميناء الجاف فى العاشر من رمضان إلى 4.2 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار جنيه.
وانخفضت، أيضاً، تكلفة الميناء الجاف بمدينة السادات والذى يجرى إعداده للطرح إلى 3.14 مليار جنيه، مقابل 3.99 مليار جنيه قبل ذلك.
وتراجعت أيضاً تكلفة الميناء الجاف فى بنى سويف من 4.95 مليار جنيه، قبل بداية العام المالى الحالى، إلى 3.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى.
وتراجعت تكلفة المركز اللوجستى للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى 5.9 مليار جنيه، مقابل 7.43 مليار جنيه.
وانخفضت تكلفة المحطة متعددة الأغراض بسفاجا من 18.6 مليار جنيه إلى 14.6 مليار جنيه. فيما انخفضت تكلفة مشروعات التعليم العالى المتوقفة على تمويل الدراسات إلى مليار جنيه مقابل 1.33 مليار جنيه.
وتنقسم مشروعات الشراكة إلى مشروعات تم توقيعها بالفعل وقيمتها نحو 8.5 مليار جنيه وهى محطة مياه القاهرة الجديدة، ومدارس المشاركة المرحلة الأولى، و3.5 مليار جنيه الميناء الجاف للسادس من أكتوبر، و4 مستودعات للسلع الاستراتيجية.
فيما تبلغ قيمة المشروعات تحت الطرح نحو 18 مليار جنيه، وتشمل 8 محطات لتحويل النفايات إلى طاقة، ومحطات تحلية مياه البحر والمرحلة الثانية للشراكة مع المدارس والميناء الجاف للعاشر من رمضان.
فيما يجرى إعداد مشروعات للطرح وهى الميناء الجاف فى السادات، والمتبقى مشروعات وزارة النقل والتى تتوقف على تدبير التمويل للدراسات وقيمتها 32.1 مليار جنيه.
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