المالية: تكلفة مشاريع الشراكة تنخفض 10 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام المالى

MENAFN - Al-Borsa News) كشف التقرير نصف السنوى لوزارة المالية ، أنَّ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تراجعت تكلفتها بشكل ملحوظ إلى 62.7 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 72.5 مليار جنيه بداية العام المالى.

وجاء الانخفاض مدفوعاً بشكل أساسى بتراجع التكاليف لمشروعات الموانئ الجافة، لكن لم تكشف الوزارة مزيداً من التفاصيل.

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وانخفضت التكلفة التقديرية لمشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، من 4.4 مليار جنيه إلى 3.47 مليار جنيه، وكذلك تكلفة الميناء الجاف فى العاشر من رمضان إلى 4.2 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار جنيه.

وانخفضت، أيضاً، تكلفة الميناء الجاف بمدينة السادات والذى يجرى إعداده للطرح إلى 3.14 مليار جنيه، مقابل 3.99 مليار جنيه قبل ذلك.

وتراجعت أيضاً تكلفة الميناء الجاف فى بنى سويف من 4.95 مليار جنيه، قبل بداية العام المالى الحالى، إلى 3.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى.

وتراجعت تكلفة المركز اللوجستى للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى 5.9 مليار جنيه، مقابل 7.43 مليار جنيه.

وانخفضت تكلفة المحطة متعددة الأغراض بسفاجا من 18.6 مليار جنيه إلى 14.6 مليار جنيه. فيما انخفضت تكلفة مشروعات التعليم العالى المتوقفة على تمويل الدراسات إلى مليار جنيه مقابل 1.33 مليار جنيه.

وتنقسم مشروعات الشراكة إلى مشروعات تم توقيعها بالفعل وقيمتها نحو 8.5 مليار جنيه وهى محطة مياه القاهرة الجديدة، ومدارس المشاركة المرحلة الأولى، و3.5 مليار جنيه الميناء الجاف للسادس من أكتوبر، و4 مستودعات للسلع الاستراتيجية.

فيما تبلغ قيمة المشروعات تحت الطرح نحو 18 مليار جنيه، وتشمل 8 محطات لتحويل النفايات إلى طاقة، ومحطات تحلية مياه البحر والمرحلة الثانية للشراكة مع المدارس والميناء الجاف للعاشر من رمضان.

فيما يجرى إعداد مشروعات للطرح وهى الميناء الجاف فى السادات، والمتبقى مشروعات وزارة النقل والتى تتوقف على تدبير التمويل للدراسات وقيمتها 32.1 مليار جنيه.