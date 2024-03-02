إكس قد تخضع لتدقيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي

MENAFN - Al-Borsa News) ربما تواجه شركة التواصل الاجتماعي“إكس” التابعة لإيلون ماسك مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تضع قيوداً على ممارسات عددٍ من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بعد أن أبلغت الشركة الجهات التنظيمية بأنها قد تستوفي معايير تندرج ضمن نطاق قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد.

يحدد قانون الأسواق الرقمية، الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه يوم الخميس المقبل، سلسلة من الأمور المسموح بها والمحظورة، بالنسبة إلى منصات مثل“غوغل سيرش” (Google Search) التابعة لشركة“ألفابت”، و”سفاري” التابعة لـ”أبل”، فضلاً عن شركة“أمازون دوت كوم” ومنصة“فيسبوك” التابعة لـ”ميتابلاتفورمز”، وغيرها.

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قالت المفوضية الأوروبية في وقت متأخر من يوم الجمعة إن القانون يمكن تطبيقه أيضاً على منصة“إكس” التابعة للملياردير إيلون ماسك، بالإضافة إلى منصة حجوزات الإقامة التابعة لشركة“بوكينغ هولدينغز” (Booking Holdings)، وشركة“بايت دانس” (ByteDance).

يهدف قانون الأسواق الرقمية إلى التصدي لانتهاكات المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا قبل أن تتفاقم.

سوف يُطبق على الشركات التي لها تأثير كبير على سوق الاتحاد الأوروبي، والتي يستفيد من خدماتها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً و10 آلاف مستخدم تجاري سنوياً.

بموجب القواعد، لن يُسمح قانوناً لبعض المنصات بتفضيل خدماتها الخاصة على خدمات المنافسين.

كما سيتم منعها من دمج البيانات الشخصية عبر خدماتها المختلفة، كما ستُمنع من استخدام البيانات التي تجمعها من التجار الخارجيين لمنافستهم، فضلاً عن عدد من المحظورات والالتزامات الأخرى.

المهلة المتاحة أمام الهيئة الرقابية ومقرها في بروكسل هي 45 يوم عمل كي تقرر ما إذا كانت ستُطبق القواعد على كلٍ من“إكس” و”بوكينغ. كوم” و”بايت دانس” أم لا.

لم ترد شركات“إكس” أو“بايت دانس” أو“بوكينغ” على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.

كانت“بايت دانس” قد خسرت سابقاً دعوى قضائية حاولت فيها وقف تطبيق القواعد.

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