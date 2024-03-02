إكس قد تخضع لتدقيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ربما تواجه شركة التواصل الاجتماعي“إكس” التابعة لإيلون ماسك مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تضع قيوداً على ممارسات عددٍ من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بعد أن أبلغت الشركة الجهات التنظيمية بأنها قد تستوفي معايير تندرج ضمن نطاق قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد.
يحدد قانون الأسواق الرقمية، الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه يوم الخميس المقبل، سلسلة من الأمور المسموح بها والمحظورة، بالنسبة إلى منصات مثل“غوغل سيرش” (Google Search) التابعة لشركة“ألفابت”، و”سفاري” التابعة لـ”أبل”، فضلاً عن شركة“أمازون دوت كوم” ومنصة“فيسبوك” التابعة لـ”ميتابلاتفورمز”، وغيرها.
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قالت المفوضية الأوروبية في وقت متأخر من يوم الجمعة إن القانون يمكن تطبيقه أيضاً على منصة“إكس” التابعة للملياردير إيلون ماسك، بالإضافة إلى منصة حجوزات الإقامة التابعة لشركة“بوكينغ هولدينغز” (Booking Holdings)، وشركة“بايت دانس” (ByteDance).
يهدف قانون الأسواق الرقمية إلى التصدي لانتهاكات المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا قبل أن تتفاقم.
سوف يُطبق على الشركات التي لها تأثير كبير على سوق الاتحاد الأوروبي، والتي يستفيد من خدماتها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً و10 آلاف مستخدم تجاري سنوياً.
بموجب القواعد، لن يُسمح قانوناً لبعض المنصات بتفضيل خدماتها الخاصة على خدمات المنافسين.
كما سيتم منعها من دمج البيانات الشخصية عبر خدماتها المختلفة، كما ستُمنع من استخدام البيانات التي تجمعها من التجار الخارجيين لمنافستهم، فضلاً عن عدد من المحظورات والالتزامات الأخرى.
المهلة المتاحة أمام الهيئة الرقابية ومقرها في بروكسل هي 45 يوم عمل كي تقرر ما إذا كانت ستُطبق القواعد على كلٍ من“إكس” و”بوكينغ. كوم” و”بايت دانس” أم لا.
لم ترد شركات“إكس” أو“بايت دانس” أو“بوكينغ” على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.
كانت“بايت دانس” قد خسرت سابقاً دعوى قضائية حاولت فيها وقف تطبيق القواعد.
المصدر:
MENAFN02032024000202011048ID1107926704
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