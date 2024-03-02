((الحكير)) تطلب مضاعفة مدة عقد حق انتفاع ((الماجيك لاند)) حتى عام 2078

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقدمت شركة عبد المحسن الحكير السعودية بطلب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، لمد تاريخ حق الانتفاع بمشروع الماجيك لاند حتى عام 2078 بدلاً من عام 2048، بعد أن أطلقت الشركة المرحلة الأولى من المدينة الترفيهية.
ذكر عبد الفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، أن مجلس إدارة الشركة سيدرس طلب مجموعة الحكير خلال الفترة المقبلة، على أن يكون مرهونًا بالالتزام بمواعيد التنفيذ المتفق عليها.
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أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة السعودية ستضخ نحو 1.1 مليار جنيه كاستثمارات بالإنشاءات فقط حتى الآن بمراحله المختلفة.
أوضح أن مشروع تانزا سيكون أكبر منطقة ترفيهية فى مصر بعد الانتهاء من كل مراحله خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن التعاون بين الشركة ومجموعة الحكير تم من خلال عقد بيع حق انتفاع المنطقة الترفيهية“ماجيك لاند” بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية لشركة الحكير للاستثمار والتنمية والموقع بتاريخ 20 فبراير 2018 مع شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير.
أكد أن الشركة تدرس التوسع بمنح التصاريح لشركات الإنتاج العالمية لاستغلال أماكن التصوير التابعة لها فى إنتاج أفلام أجنبية، حيث تجرى حالياً مناقشات مع مجلس الوزراء لتخفيض قيمة التصاريح للسماح بمنافسة الدول التى نجحت مؤخراً فى جذب تصوير أفلام أجنبية لديها بكثافة.
كشف عن أنه منذ بداية العام الماضى تم تصوير نحو 35 فيلمًا أجنبياً باستديوهات المدينة.
ذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامى تدرس حالياً تأسيس أكاديمية إعلامية داخل المدينة، بالإضافة إلى زيادة السعة الفندقية لفندق موفنبيك.
وأطلقت شركة ماجيك لاند الحكير المملوكة لمجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة، بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامى أمس السبت المرحلة الأولى من مشروع“تانزا” ويشمل منطقة الدولفين.
قال محمود جابر الرئيس التنفيذى لمشروع“تانزا”، إن المشروع يضم 7 مناطق ترفيهية على مساحة 170 ألف متر مربع، وهى منطقة القارات ومنطقة التسارع ومنطقة الرياضة ومنطقة الغابات، ومنطقة السينما والمسرح ومنطقة الأطفال والدولفين، وتتميز كل منطقة بخصوصيتها الترفيهية الاستثنائية.
أوضح أن الشركة ستنتهى من افتتاح المناطق الترفيهية السبعة بحلول الربع الأول من العام المقبل، على أن يلى ذلك البدء فى مشاريع ترفيهية أخرى بالمحافظات المختلفة.
يشار إلى أن المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، حققت أرباحاً بلغت 347.43 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح 158.49 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 637.61 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل إيرادات بلغت 445.858 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.
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