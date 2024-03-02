((الحكير)) تطلب مضاعفة مدة عقد حق انتفاع ((الماجيك لاند)) حتى عام 2078

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت شركة عبد المحسن الحكير السعودية بطلب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، لمد تاريخ حق الانتفاع بمشروع الماجيك لاند حتى عام 2078 بدلاً من عام 2048، بعد أن أطلقت الشركة المرحلة الأولى من المدينة الترفيهية.

ذكر عبد الفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، أن مجلس إدارة الشركة سيدرس طلب مجموعة الحكير خلال الفترة المقبلة، على أن يكون مرهونًا بالالتزام بمواعيد التنفيذ المتفق عليها.

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أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة السعودية ستضخ نحو 1.1 مليار جنيه كاستثمارات بالإنشاءات فقط حتى الآن بمراحله المختلفة.

أوضح أن مشروع تانزا سيكون أكبر منطقة ترفيهية فى مصر بعد الانتهاء من كل مراحله خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن التعاون بين الشركة ومجموعة الحكير تم من خلال عقد بيع حق انتفاع المنطقة الترفيهية“ماجيك لاند” بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية لشركة الحكير للاستثمار والتنمية والموقع بتاريخ 20 فبراير 2018 مع شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير.

أكد أن الشركة تدرس التوسع بمنح التصاريح لشركات الإنتاج العالمية لاستغلال أماكن التصوير التابعة لها فى إنتاج أفلام أجنبية، حيث تجرى حالياً مناقشات مع مجلس الوزراء لتخفيض قيمة التصاريح للسماح بمنافسة الدول التى نجحت مؤخراً فى جذب تصوير أفلام أجنبية لديها بكثافة.

كشف عن أنه منذ بداية العام الماضى تم تصوير نحو 35 فيلمًا أجنبياً باستديوهات المدينة.

ذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامى تدرس حالياً تأسيس أكاديمية إعلامية داخل المدينة، بالإضافة إلى زيادة السعة الفندقية لفندق موفنبيك.

وأطلقت شركة ماجيك لاند الحكير المملوكة لمجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة، بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامى أمس السبت المرحلة الأولى من مشروع“تانزا” ويشمل منطقة الدولفين.

قال محمود جابر الرئيس التنفيذى لمشروع“تانزا”، إن المشروع يضم 7 مناطق ترفيهية على مساحة 170 ألف متر مربع، وهى منطقة القارات ومنطقة التسارع ومنطقة الرياضة ومنطقة الغابات، ومنطقة السينما والمسرح ومنطقة الأطفال والدولفين، وتتميز كل منطقة بخصوصيتها الترفيهية الاستثنائية.

أوضح أن الشركة ستنتهى من افتتاح المناطق الترفيهية السبعة بحلول الربع الأول من العام المقبل، على أن يلى ذلك البدء فى مشاريع ترفيهية أخرى بالمحافظات المختلفة.

يشار إلى أن المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، حققت أرباحاً بلغت 347.43 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح 158.49 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 637.61 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل إيرادات بلغت 445.858 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.