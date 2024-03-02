1500 جنيه تراجعًا فى أسعار الأرز للطن خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) قال خالد النجار، رئيس أحد مضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير انخفضت بنحو 1500 جنيه خلال أسبوع، متأثرة بعدة عوامل أبرزها انخفاض أسعار الأعلاف.

أضاف لـ”البورصة”، أن استقطاب الحكومة استثمارات أجنبية مباشرة من دولة الإمارات بنحو 35 مليار دولار، وإعلان الرئيس السيسى عن دخول جزء منها للبنك المركزى، أدى إلى انخفاض أسعار الدولار فى السوق الموازية من مستويات تخطت حاجز 70 جنيها إلى أقل من 50 جنيها، دفعت بأسعار خامات الأعلاف من ذرة صفراء للهبوط من مستوى 19 ألف جنيه إلى 11.5 ألف جنيه للطن.

موضوعات“الصناعات التكاملية” تنتج 385.5 ألف طن سكر من القصب منذ بداية الموسم “عبور لاند” تخفض أسعار منتجاتها من الجبن بدءاً من اليوم إجراءات قانونية ضد 20 مصنع لإنتاج ألواح الثلج بسبب الأسعار

تابع: إن انخفاض أسعار الأعلاف دفع بمخلفات الأرز للهبوط ليسجل سعر رجيع الكون نحو 12 ألف جنيه مقابل 16 ألف جنيه للطن.

لفت إلى أن أسعار الأرز الشعير العريض سجلت نحو 18.2 ألف جنيه، مقابل 19.7 ألف جنيه للطن، وسجلت أسعار الشعير الرفيع نحو 17.3 ألف جنيه للطن، مقارنة بنحو 18.7 ألف جنيه للطن الأسبوع الماضى.

أشار إلى أن الأسعار ستستقر خلال الفترة المقبلة ما لم تنخفض على عكس المتوقع خلال فترة رمضان من كل عام.

قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأرز الأبيض انخفضت خلال الأيام الماضية، لتتراوح بين 28.5 و31 ألف جنيه للطن.

أضاف، أن استقطاب الحكومة لنقد أجنبى، وإطلاق معارض“أهلا رمضان” أدت إلى انخفاض الأسعار والسيطرة عليها.

من جانبه قال مصطفى السلطيسى نائب رئيس شعبة الأرز السابق بإتحاد الصناعات، إن تراجع الطلب فى الوقت الحالى على الأرز الأبيض أدى إلى تراجع أسعار الشعير فى ظل التوقعات بتراجع الأسعار.

أوضح أن الأسعار سجلت تراجعًا على مدار الأسبوع الماضى وسط توقعات بمزيد من الانخفاض ليسجل سعر الطن حاليا 17.2 ألف جنيه للطن رفيع الحبة و18.2 ألف جنيه للطن عريض الحبة.