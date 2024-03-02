1500 جنيه تراجعًا فى أسعار الأرز للطن خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال خالد النجار، رئيس أحد مضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير انخفضت بنحو 1500 جنيه خلال أسبوع، متأثرة بعدة عوامل أبرزها انخفاض أسعار الأعلاف.
أضاف لـ”البورصة”، أن استقطاب الحكومة استثمارات أجنبية مباشرة من دولة الإمارات بنحو 35 مليار دولار، وإعلان الرئيس السيسى عن دخول جزء منها للبنك المركزى، أدى إلى انخفاض أسعار الدولار فى السوق الموازية من مستويات تخطت حاجز 70 جنيها إلى أقل من 50 جنيها، دفعت بأسعار خامات الأعلاف من ذرة صفراء للهبوط من مستوى 19 ألف جنيه إلى 11.5 ألف جنيه للطن.
موضوعات متعلقة
“الصناعات التكاملية” تنتج 385.5 ألف طن سكر من القصب منذ بداية الموسم “عبور لاند” تخفض أسعار منتجاتها من الجبن بدءاً من اليوم إجراءات قانونية ضد 20 مصنع لإنتاج ألواح الثلج بسبب الأسعار
تابع: إن انخفاض أسعار الأعلاف دفع بمخلفات الأرز للهبوط ليسجل سعر رجيع الكون نحو 12 ألف جنيه مقابل 16 ألف جنيه للطن.
لفت إلى أن أسعار الأرز الشعير العريض سجلت نحو 18.2 ألف جنيه، مقابل 19.7 ألف جنيه للطن، وسجلت أسعار الشعير الرفيع نحو 17.3 ألف جنيه للطن، مقارنة بنحو 18.7 ألف جنيه للطن الأسبوع الماضى.
أشار إلى أن الأسعار ستستقر خلال الفترة المقبلة ما لم تنخفض على عكس المتوقع خلال فترة رمضان من كل عام.
قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأرز الأبيض انخفضت خلال الأيام الماضية، لتتراوح بين 28.5 و31 ألف جنيه للطن.
أضاف، أن استقطاب الحكومة لنقد أجنبى، وإطلاق معارض“أهلا رمضان” أدت إلى انخفاض الأسعار والسيطرة عليها.
من جانبه قال مصطفى السلطيسى نائب رئيس شعبة الأرز السابق بإتحاد الصناعات، إن تراجع الطلب فى الوقت الحالى على الأرز الأبيض أدى إلى تراجع أسعار الشعير فى ظل التوقعات بتراجع الأسعار.
أوضح أن الأسعار سجلت تراجعًا على مدار الأسبوع الماضى وسط توقعات بمزيد من الانخفاض ليسجل سعر الطن حاليا 17.2 ألف جنيه للطن رفيع الحبة و18.2 ألف جنيه للطن عريض الحبة.
MENAFN02032024000202011048ID1107926701
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.