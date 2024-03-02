Sunday, 03 March 2024 08:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الشوكولاتة تسجل أعلى مستوى في تاريخها الطقس المتهم الأول!

3/2/2024 11:02:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجلت أسعار الشوكولاتة في العالم قفزة كبيرة لتبلغ خلال الأيام القليلة الماضية أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو ما يعني أن الحلوى الأكثر تفضيلا لدى ملايين البشر ستكون أكثر كلفة من أي وقت سابق.
وبحسب تقرير نشرته جريدة «ديلي ميل» البريطانية، واطلعت عليه «العربية.نت»، فإن أسعار الكاكاو العالمية بلغت قبل أيام أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بعد أن بدأت تشهد موجة ارتفاعات منذ نهاية عام 2022، مما كان له تأثير كبير على أسعار الشوكولاتة في متاجر التجزئة.
وأصبحت زيادة التكلفة مصدر قلق للمستهلكين الذين يواجهون ارتفاع الأسعار، وكذلك بالنسبة لشركات الشوكولاتة التي عانت من انخفاض كبير في الأرباح على أساس سنوي.
وتقول «ديلي ميل» إن هناك عوامل متعددة تدخل في أسباب ارتفاع سعر الكاكاو بسرعة في فترة زمنية قصيرة.
وسجلت أرباح شركة «هيرشي» انخفاضات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث عانت الشركة من انخفاض أرباحها بنسبة 11.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي. كما أعلنت شركة «هيرشي» أنها ستخفض 5% من قوتها العاملة.
ومع ذلك، تتوقع الشركة أن تشهد نموا بنسبة 2% إلى 3% في صافي المبيعات في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت شركة «باري كاليبوت»، وهي أكبر شركة لتصنيع الشوكولاتة في العالم، إنها ستسرح 18% من قوتها العاملة، والتي تبلغ حوالي 2500 عامل.
ويمكن أن تعزى هذه الزيادة في الأسعار جزئيا إلى الظروف الجوية في المناطق التي يزرع فيها الكاكاو، حيث على سبيل المثال، أدت أنماط الطقس إلى ارتفاع درجات الحرارة للغاية وهطول الأمطار والجفاف في مناطق إنتاج الكاكاو منذ عام 2023 مما أثر على الإنتاج.
وتسبب الطقس في جفاف درجات الحرارة في غرب أفريقيا، حيث تتم زراعة ثلاثة أرباع الإمدادات العالمية من حبوب الكاكاو.
وذكرت شبكة «CNBC» في أكتوبر الماضي أنه من المتوقع أن تستمر ظاهرة النينيو حتى مارس 2024 وأنها يمكن أن «تقلل من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة لزراعة الكاكاو».
وقد تأثرت غانا وساحل العاج، وهما من أكبر الدول المنتجة للكاكاو، بشدة بأنماط الطقس لأسباب أخرى إلى جانب تدمير المحاصيل.
وانتشر مرض القرون السوداء وفيروس براعم الكاكاو في جميع أنحاء غانا وساحل العاج في العام الماضي خلال هطول الأمطار الغزيرة.
ومرض القرون السوداء هو مرض فطري يمكن أن يصيب سيقان وجذور أشجار الكاكاو. ويمكن أن يتسبب مسبب المرض في فقدان ما يصل إلى 10% من أشجار الكاكاو في غانا ويشكل تهديدا كبيرا لاستدامة صناعة الكاكاو في البلاد.

MENAFN02032024000130011022ID1107926661

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث