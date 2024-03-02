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90 تريليون دولار في طريقها للانتقال لأغنى جيل في التاريخ ما القصة؟

3/2/2024 11:02:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المرجح أن يؤدي نقل الثروة الهائل على مدى العقد المقبل تقريبا إلى جعل جيل الألفية «أغنى جيل في التاريخ»، وفقا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك.
ويتناول تقرير الثروة السنوي، الذي سيتم إصداره بشكل تفصيلي الأسبوع المقبل، أحدث الاتجاهات في مجال العقارات والاقتصاد في جميع أنحاء العالم.
ووجدت الدراسة، أنه على مدى السنوات العشرين المقبلة، فإن ما يسمى بالجيل الصامت - أولئك الذين ولدوا عادة في الفترة من 1928 إلى 1945 - وجيل طفرة المواليد - الذين ولدوا بين عامي 1946 و1964 - سوف «يسلمون زمام الأمور» لأولئك الذين ولدوا في الفترة من 1981 إلى 1996 عبر نقل ممتلكاتهم وأصولهم الغنية بالأسهم.
وفي الولايات المتحدة وحدها، قالت نايت فرانك، إن هذا التحول سيشهد انتقال 90 تريليون دولار من الأصول بين الأجيال، «مما يجعل جيل الألفية الأثرياء أغنى جيل في التاريخ»، بحسب ما نقلته شبكة «CNBC» الأميركية، واطلعت عليه «العربية Business».
ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه الأبحاث أن العديد من جيل الألفية والجيل Z يواجهون صعوبة في تحقيق نفس الإنجازات التي حققتها الأجيال السابقة - ناهيك عن إيجاد مساحة في ميزانياتهم للاستثمار. يتم تعريف الجيل Z عموما على أنهم الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1996 و2012.
وساهم ارتفاع الإيجارات وارتفاع التضخم وديون الطلاب في كفاح جيل الألفية لشراء منازلهم الخاصة أو بناء مدخراتهم. ومع ذلك، لعدة سنوات، غذت هذه الظروف رواية مفادها أن جيل الألفية كسالى.
وقال ليام بيلي، رئيس الأبحاث العالمية في نايت فرانك، إن نقل الثروة يحدث وسط «تغيرات زلزالية» في كيفية استخدام الأصول.
ويشكل تغير المناخ، على سبيل المثال، أحد المجالات التي توجد فيها اختلافات واضحة بين الأجيال في أولويات الاستثمار.
وقال بيلي: «يبدو أن جيل الألفية قد فهم الرسالة عندما يتعلق الأمر بخفض الاستهلاك، حيث يقول 80% من الذكور و79% من الإناث إنهم يحاولون تقليص بصمتهم الكربونية».
وفي المقابل، وجد أن 59% فقط من جيل الطفرة السكانية الذكور يحاولون تقليل تأثيرهم، وهي أقل بكثير من أقرانهم الإناث، بنسبة 67%.

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