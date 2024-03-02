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2 64 مليار دينار سيولة البورصة بأول شهرين من 2024

3/2/2024 11:02:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن أداء بورصة الكويت خلال فبراير الماضي كان مختلطا مقارنة بأداء يناير، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.5% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.9%، وارتفع أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 2.4%، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.6%.
وأوضح الشال أن سيولة البورصة المطلقة انخفضت في فبراير مقارنة بسيولة يناير حيث بلغت نحو 1.169 مليار دينار، منخفضة من مستوى 1.478 مليار دينار أي بنسبة -20.9%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير وهو الأهم، نحو 64.9 مليون دينار، أي أدنى بنحو -3.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغة نحو 67.2 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الحالي (أي في 40 يوم عمل) نحو 2.646 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 66.2 مليون دينار، مرتفعا بنحو 47.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 44.9 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 54.2% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار.
وقال الشال إن توجهات السيولة منذ بداية العام لازالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.5% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.7% فقط من تلك السيولة، و8 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 6 شركات في السوق الأول) قيمتها السوقية تبلغ نحو 4.1% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 33% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر فبراير 2024، فكان كالتالي:
وأوضح التقرير أن السوق الأول حظي بنحو 875.8 مليون دينار أو ما نسبته 74.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.6% من سيولته ونحو 63.4% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.4% من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 25.3% من سيولته ونحو 19.0% من سيولة السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 70.2%.
وحظي السوق الرئيسي بنحو 291.8 مليون دينار أو نحو 25.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 74.9% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 25.1% من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضا بمستوى عال. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 29.8%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى مؤشرا على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية فبراير 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1% تاركا نحو 20.9% لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي.

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