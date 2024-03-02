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KIB يحصد جائزة أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء بالكويت لعام 2023

3/2/2024 11:02:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصد بنك الكويت الدولي (KIB) جائزة «أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت» للعام 2023، وذلك من قبل مجلة «وورلد فايننس» العالمية، وتأتي هذه الجائزة تقديرا لالتزام KIB الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية، حيث إنها واحدة من أربع جوائز حصل عليها البنك خلال توزيع الجوائز ضمن برنامج المجلة السنوي لتكريم أفضل المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم خلال العام 2023.
وجاء ترشيح KIB للفوز بجوائز البرنامج بعد إجماع لجنة التحكيم على اختياره، استنادا إلى مجموعة من المعايير التي شملت الاستثمار في تطوير منصات تفاعلية متعددة وفرت للعملاء خدمة عالية الجودة، إلى جانب تقديم مزايا الدعم الفعال للعملاء، والحلول المخصصة التي تفوق توقعاتهم. وذكرت المجلة أن خدمات العملاء المخصصة التي يقدمها البنك تعكس إدراكه العميق لاحتياجات العملاء وتفضيلاتهم، كما أن توفير خدمة تقديم الشكاوى يؤكد التزامه بأعلى معايير الشفافية والمصداقية.
وبهذه المناسبة، عبر مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في «KIB» عثمان توفيقي، عن سعادته وفخره بتحقيق هذا الإنجاز، قائلا: «إن فوز KIB بجائزة أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت لعام 2023، من قبل مجلة وورلد فايننس العالمية المرموقة والمتخصصة، يعتبر دليلا على التزامنا الثابت بمواصلة تقديم تجربة مصرفية متميزة، ما أكسبنا ثقة وولاء عملائنا على مدى السنوات الماضية، كما انه يعكس تفاني وحرص KIB على بناء علاقات طويلة الأمد والعمل على تطويرها بشكل دائم».
وأضاف أن KIB يعمل على تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة، ومتابعة احتياجات العملاء واستقبال ملاحظاتهم عبر مختلف القنوات للاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات وتوفير الحلول المتنوعة التي تناسب أسلوب حياتهم العصري.
في هذا السياق، قال توفيقي: «هذه الجائزة المرموقة توضح أننا على الطريق الصحيح في استراتيجيتنا الشاملة والهادفة إلى دعم عملائنا من أجل تحقيق متطلباتهم المالية، انطلاقا من شعارنا الأساسي، بنك للحياة، ونحن نولي اهتماما خاصا لكل عميل ونسعى بكل الجهود الممكنة للحفاظ على ريادة KIB في مجال خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية وتجاوز توقعاتهم».
تجدر الإشارة إلى أن «وورلد فاينانس» هي مجلة بارزة ومتخصصة مقرها لندن، وتقدم في نسختيها المطبوعة والإلكترونية تغطية شاملة وتحليلا دقيقا للصناعة المالية والتطورات في عالم الاقتصاد والأعمال على المستوى العالمي. كما يعتبر برنامج جوائزها المرموق معيارا لنجاح المؤسسات المختلفة ومدى التزامها بتطبيق أفضل المبادئ والمعايير في هذا المجال.

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