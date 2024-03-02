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الصناعة تكشف اليوم عن الفائزين بجائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة

3/2/2024 11:02:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستعد الهيئة العامة للصناعة لإعلان أسماء المنشآت الصناعية الفائزة بجائزة صاحب السمو أمير البلاد للمصانع المتميزة في دورتها السادسة، وذلك في احتفال تقيمه الهيئة بفندق الفورسيزونز في الساعة العاشرة من صباح اليوم (الأحد).
ويقام الاحتفال تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد، ويحضره نيابة عن سموه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عبدالله الجوعان، والمدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني، وعدد كبير من مسؤولي الصناعة والمنشآت الصناعية بدولة الكويت.
وتعرض هيئة الصناعة خلال الاحتفال فيلما وثائقيا عن المصانع المتميزة والجائزة، حيث يسلط الضوء على أهداف ومعايير الجائزة الحالية (الدورة السادسة) والدورات السابقة، ويقوم وزير التجارة والصناعة، نيابة عن صاحب السمو أمير البلاد، بتوزيع الجوائز على المصانع الفائزة إضافة إلى الجوائز التشجيعية، كذلك سيتم تكريم فريق المحكمين.
يذكر أن جائزة صاحب السمو الأمير انطلقت في عام 2002، وحققت نجاحا طيبا خلال الدورات الخمس الماضية، تهدف إلى نشر ثقافة التميز في الأداء المؤسسي وخلق روح المنافسة بين المنشآت الصناعية الكويتية، وتعريف المنشآت الصناعية بالتطورات الإدارية والتقنية، وتشجيع المؤسسات الصناعية على قياس أدائها الحالي ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني سياسة التطوير المستمر، وتشجيع المنتج المحلي، وتكريم وتقدير جهود المؤسسات الصناعية التي تسعى نحو الارتقاء في الأداء.

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