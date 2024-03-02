تشجيع الاستثمار تجدد قيد 10 شركات ومكاتب

(MENAFN
- Al-Anbaa) جددت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قيد 10 شركات ومكاتب في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لديها لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين.
وأصدر المدير العام للهيئة الشيخ د.مشعل الجابر الصباح قرارا حمل رقم 11 لسنة 2024 الذي قضى في مادته الأولى بتجديد قيد الشركات والمكاتب لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، فيما قضت المادة الثانية بأنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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