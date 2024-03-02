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تشجيع الاستثمار تجدد قيد 10 شركات ومكاتب

3/2/2024 11:02:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جددت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قيد 10 شركات ومكاتب في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لديها لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين.
وأصدر المدير العام للهيئة الشيخ د.مشعل الجابر الصباح قرارا حمل رقم 11 لسنة 2024 الذي قضى في مادته الأولى بتجديد قيد الشركات والمكاتب لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، فيما قضت المادة الثانية بأنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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