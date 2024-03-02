زين وسامسونغ توقعان مذكرة تفاهم إستراتيجية

الاتفاقية تبحث أطر التعاون المستقبلي واستكشاف الفرص لتقديم أحدث الابتكارات لقطاعي الأفراد والأعمال

أعلنت «زين» عن توقيعها مذكرة تفاهم استراتيجية مع شريكها العالمي سامسونغ على هامش أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات (MWC 2024) في برشلونة، وذلك لبحث أطر التعاون المستقبلي، واستكشاف الفرص للتوسع بشراكتهما لتقديم أحدث الحلول والابتكارات التكنولوجية لقطاعي الأفراد والأعمال في السوق الكويتي. وشهد حفل توقيع الاتفاقية حضور الرئيس التنفيذي بالتكليف في زين الكويت نواف الغربللي، ورئيس سامسونغ الخليج دووهي لي، والرئيس التنفيذي للاستثمار والتحول الرقمي بمجموعة زين مالك حمود، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في زين الكويت مشعل الكندري، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق، والمدير التنفيذي للمبيعات في سامسونغ الخليج فادي أبو الشامات، وعدد من مسؤولي الشركتين.وتهدف مذكرة التفاهم الى بحث أطر التعاون المستقبلي بين زين وسامسونغ لمواصلة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما، والتي شهدت العديد من النجاحات على المستويين التشغيلي والتجاري في السوق الكويتي مؤخرا، كما تضع الاتفاقية عددا من الركائز للتوسع في الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركتان للدفع بالخدمات والحلول التي تقدمانها إلى مستويات جديدة ومتطورة، وذلك بما يتماشى مع رؤيتهما المشتركة لتوظيف الابتكار وتحقيق النمو المستدام في قطاعي الأفراد والأعمال.وفي أحد النجاحات السابقة لهذه الشراكة، استضافت «زين» مؤخرا حفلا خاصا للاحتفاء بإطلاق سلسلة أجهزة سامسونغ Galaxy S24 الجديدة كليا، والذي شهد حضور مسؤولي الإدارة التنفيذية من الشركتين، وبتواجد عملاء «زين» المميزون من عشاق أجهزة سامسونغ، وصانعي المحتوى والمجتمع التقني المحلي، والذين حظوا بفرصة تجربة الأجهزة الجديدة عن قرب والتعرف على مميزاتها الثورية قبل موعد إطلاقها الرسمي.وقدم الحفل فرصة خاصة وحصرية لتجربة السلسلة الجديدة التي تضمنت جهاز S24 Ultra الأفضل في فئته، وجهاز S24+ وجهاز S24، لتعريف العملاء والمجتمع التقني على المميزات الثورية التي تقدمها هذه الأجهزة المعززة بالذكاء الاصطناعي.وفي إنجاز سابق، تفردت «زين» قبل عامين بكونها أول شركة اتصالات في العالم تطلق تقنية Vo5G (الاتصال عبر الجيل الخامس) بتغطية شاملة لجميع مناطق الكويت على أحدث أجهزة سامسونغ، والتي وفرت المكالمات الصوتية فائقة الجودة لعملائها على شبكتها للجيل الخامس الأكبر في البلاد، لتثبت أن شبكتها هي الاختيار الأول والأمثل للاستفادة الكاملة من التقنيات الثورية التي تقدمها أجهزة سامسونغ بمختلف أجيالها.وتحتل «زين» المركز الريادي في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي عبر منظومتها المتينة من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، حيث تستمر الشركة بقيادة الابتكار بفضل استثمارها المبكر في البنية التحتية التقنية وجهود كوادرها الوطنية لتقديم أفضل الحلول والخدمات لأكبر قاعدة عملاء في البلاد.