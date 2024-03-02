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511 7 ألف دينار أرباح أصول للاستثمار في 2023

3/2/2024 11:02:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة أصول للاستثمار عن نتائجها المالية لعام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.5 مليون دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 1.51 مليون دينار في 2022، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 511.77 ألف دينار، كما بلغت ربحية السهم 4.04 فلوس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وقد رأى مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% أي بواقع 10 فلوس للسهم الواحد.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة حمد العميري، إنه رغم المتغيرات العديدة والتحديات وتعقيدات الاتجاهات الاقتصادية والمالية التي رسمت أداء الشركات المدرجة في البورصة لعام 2023، استطاعت شركة أصول للاستثمار من التكيف مع التحولات السوقية وتحقيق أرباح جيدة خلال هذا العام، متجاوزة تركز استثماراتها في السوق المحلي.
وأضاف: «يعود هذا الأداء إلى السياسة التي وضعها مجلس الإدارة وطبقتها الإدارة التنفيذية من حيث التنوع في استثمارات الشركة باقتناص الفرص المتاحة والاستفادة من تذبذبات الأسعار، إضافة الى الاعتماد بشكل أكبر على التحاليل المالية للشركات أكثر منها من حركة الأسهم التقنية في السوق، علما أن هذا الأداء تم تحقيقه بعد أخذ المخصصات اللازمة لاستثمارات الشركة».

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