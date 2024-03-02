Ooredoo أفضل مشغل لشبكات المحمول وأفضل شركة اتصالات بالكويت لعام 2024

MENAFN - Al-Anbaa) حصد شركة Ooredoo الكويت لقبي «أفضل مشغل للاتصالات المتنقلة»، و«أفضل شركة اتصالات» للعام 2024 في الكويت، وذلك خلال حفل توزيع جوائز Asian Telecom Awards الذي أقيم في سنغافورة، واستقطب شخصيات بارزة في مجال الاتصالات، ومديرين تنفيذيين رفيعي المستوى، وخبراء في قطاع الاتصالات.وتأتي هذه الجوائز في بادرة تقديرية عن أداء Ooredoo المتميز في مجال الاتصالات وتحقيقها لإنجازات سباقة على مستوى الكويت، ويعتبر برنامج جوائز Asian Telecom Awards منصة عالمية، تهدف إلى الاحتفاء بالأداء المتميز للشركات ذات الدور البارز في تنمية قطاع الاتصالات على صعيد منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وقد منحت هذه الجوائز لشركة Ooredoo الكويت، للمرة الثانية على التوالي، ما يؤكد استمرارية نجاحها وتفوقها. وفي العام السابق، حصلت Ooredoo الكويت على جوائز مرموقة، بما في ذلك «أفضل تطبيق» و«أفضل موقع إلكتروني» لعام 2023 على مستوى الكويت، ما يبرز تميزها وابتكارها في هذا المجال.ويتم توزيع الجوائز بناء على تقييم أجرته لجنة Asian Telecom Awards، التي تضم نخبة من الخبراء في مجال الاتصالات على مستوى العالم، حيث يعكس التتويج تفوق الشركة اللافت والمستمر في مجال الاتصالات. وقد تجاوزت Ooredoo التوقعات من خلال أدائها المتميز على مدار الفترة الماضية، وبتوفيرها خدمات شاملة ومتطورة تلبي مختلف احتياجات العملاء.وجاء الحدث ليوثق التزام Ooredoo، منذ انطلاقتها في 1999، بتطوير خدماتها والارتقاء بتجربة العملاء على نحو مستمر، في تجسيد كامل لشعارها «طور عالمك». وقد وقع الاختيار على Ooredoo الكويت للفوز باللقب، وفق تقييم من Asian Telecom يعكس استمرار الشركة في طليعة قادة الابتكار، وريادتها كأكبر مزودي انترنت الجيل الخامس (شبكة الـ5G).كما يسلط الضوء على إنجازاتها السباقة، كونها أول شركة تنجح في اختبار شبكة الـ 5.5G، واعتمادها على الطاقة البديلة والمتجددة في مجال الاتصالات، بالاضافة إلى كشفها عن تقنية Fiber+ في الكويت. جميع هذه الإنجازات ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الشركة بين رواد صناعة الاتصالات. وتعد هذه الجوائز التقديرية أحد أهم مقاييس النجاح والتميز بالنسبة لشركة Ooredoo، فإن الشركة عملت بجدية على كسب ثقة ورضا العملاء على مدار أكثر من 25 عاما، جاعلة نفسها الخيار الأول لخدمات الاتصالات المتكاملة سواء للأفراد أو المؤسسات والشركات. كما برزت Ooredoo في تقييم Asian Telecom بصفتها شريك الاتصالات الأول لشريحة المبادرين وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، الذي اختارته العديد من الشركات الناشئة كمزود رائد وموثوق لحلول وخدمات اتصالات مبتكرة، مما يؤشر إلى التزام الشركة بتقديم خدمات آمنة وذات كفاءة عالية، تمكنهم من مواجهة سلسلة التحديات الاستثنائية في المشهد الرقمي المتطور والعمل على تجاوزها.وباتباع نهج متكامل يركز على العملاء، تمكنت Ooredoo من إعادة تعريف قطاع الـ B2B عبر تقديم خدمات اتصال واسعة النطاق للشركات، مع حلول مخصصة تمكنها من المنافسة في السوق المحلي والإقليمي، دليل على مدى التزام Ooredoo بدعم نمو قطاع الشركات ودفع الاقتصاد المحلي، والمتجسد بوضوح في حلولها المبتكرة للأعمال. وضمن كلمته حول هذا الفوز، عبر الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين عن امتنانه بهذه المناسبة، قائلا: «يسجل حصولنا على لقبي أفضل شركة اتصالات وأفضل مشغل لشبكات المحمول لسنة 2024 في حفل توزيع جوائز Asian Telecom محطة إنجاز مهمة، تفيد باستمرارنا على مدار الـ25 سنة الماضية في مقدمة التميز عبر خدماتنا».وأضاف: «كما تسلط هذه الجوائز الضوء على ثقة مجتمع الاتصالات المحلي والعالمي في Ooredoo، وعلى رأسهم عملائنا وشركائنا الكرام، فنحن في Ooredoo حريصون على التفاني في سعينا لوضع معايير جديدة للصناعة، مما يحفزنا على الاستمرار بابتكار خدمات استثنائية وتجارب متطورة تلقى صدى لدى عائلة Ooredoo بأكملها، عملاء، وشركاء، وزملاء في العمل، وهي العائلة التي يسرني إهدائها هذا النجاح وأقول لأفرادها، شكرا لأنكم شركائنا ولأنكم السبب في استمرار نجاح مؤسستنا».وكشركة اتصالات رائدة تحتفي بمسيرة تمتد لربع قرن، تستمر Ooredoo الكويت في كل إنجاز تحققه بتشكيل معلم بارز في رحلة التقدم والتحول الرقمي في تاريخ الكويت، والتي تعكس شغفها بالتقدم والابتكار والاهتمام الحقيقي بعملائها، فمع تقدم الشركة بخطوات واسعة نحو الأمام، تظل Ooredoo ملتزمة بتطوير عالم عملائها بأكمله مع كل حل مبتكر تطرحه.وختاما، تجدر الإشارة إلى سجل Ooredoo الكويت الحافل بالتكريمات والجوائز الدولية، الذي أصبح مرادفا لأدائها المتميز، فقد أحرزت الشركة العديد منها على مر الأعوام، ومن بينها على سبيل الذكر وليس الحصر، جائزة «أفضل برنامج ولاء ومكافآت في الشرق الأوسط، وجائزة «الشراكة المتميزة في صناعة انترنت الجيل الخامس (5G)»، وتحصيل المركز الرابع ضمن قائمة فوربس لأفضل 100 شركة مستدامة في الشرق الأوسط.

مجموعة شاملة من الحلول الرقمية

تقدم Ooredoo مجموعة شاملة من الحلول الرائدة عبر منصة واحدة، حيث تتضمن هذه الحلول توفير شبكات الهاتف المحمول والبرودباند بأنواعه المختلفة وبسرعات فائقة، وبالنظر إلى دور Ooredoo الفعال في تنمية قطاع الاتصالات، يمتد تأثيرها الإيجابي على مجتمع رواد الأعمال إلى ما هو أبعد من دعم احتياجات أفراده، متجليا في التزامها بتقديم أفضل الحلول المتكاملة لمؤسساته ككل، ودعمه بخدمات رائدة تركز على تمكين قطاع المشاريع في الكويت.ومن أهم عناصر التميز التي دفعت بـ Ooredoo نحو الصدارة في هذا البرنامج، هو التفاني في ابتكار أفضل العروض والحملات الترويجية للوصول بخدماتها إلى كل شريحة من عملائها، سواء كانوا من الأفراد أو كانوا من رواد الأعمال، ممن يبحثون عن انترنت النطاق العريض عالي السرعة للعمل عن بعد دون انقطاع، أو من المسافرين باستمرار ممن يتطلب مجال عملهم حلول تجوال فعالة من حيث التكلفة، بحيث تضمن Ooredoo توفير خدمات اتصال شاملة ومصممة خصيصا بما يناسب كل فئة، مدفوعة بحلول رقمية متقدمة.