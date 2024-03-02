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الأهلي يطلق بطاقة فيزا البلاتينية

3/2/2024 11:02:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يفخر البنك الأهلي الكويتي بإطلاق بطاقة الأهلي فيزا البلاتينية الائتمانية للاسترداد النقدي، التي تشكل إضافة جديدة إلى مجموعة منتجاته وحلوله المالية والمصرفية، والتي تأتي لتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي داخل الكويت.
وتوفر البطاقة الائتمانية الجديدة استردادا نقديا بنسبة تصل الى 10% على جميع المشتريات ويتم إيداعها مباشرة في محافظ العملاء، وقد تم تصميمها لتمكين عملاء البنك من زيادة قدرتهم الشرائية إلى الحد الأقصى المسموح لهم، والاستمتاع بمزايا حصرية في حياتهم اليومية.
وبمناسبة إطلاق البطاقة الجديدة، قالت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد جهير معرفي: «بطاقة الأهلي فيزا البلاتينية ليست مجرد بطاقة ائتمانية للاسترداد النقدي، بل تعكس التزامنا بتقديم مكافآت ملموسة وقيمة لم تقدم من قبل لعملائنا، ونحن ندرك أهمية تحقيق الاستفادة أثناء الإنفاق، وقد تم تصميم هذه البطاقة للارتقاء بتجربة التسوق اليومية لحاملي بطاقاتنا». وأصبحت البطاقات الائتمانية للاسترداد النقدي ذات شعبية متزايدة بسبب حوافزها المميزة. ومن خلال تقديم ميزة الاسترداد النقدي حتى 10%، يوفر البنك الأهلي الكويتي لحاملي بطاقاته الفرصة لاسترداد نسبة مئوية عالية من إنفاقهم، مما يقلل من التكلفة الإجمالية لمشترياتهم.
وأوضحت: «هذه البطاقة مفيدة بشكل خاص للأفراد والعائلات الذين يعتمدون على بطاقات الائتمان في إجراء المعاملات اليومية، حيث يسعى البنك الى توفير تجربة سلسة ومجزية ماليا للعملاء، ومن خلال إطلاق بطاقة الأهلي فيزا البلاتينية الائتمانية للاسترداد النقدي، ونشعر بالثقة لتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من إنفاقهم مع الاستمتاع بالمكافآت الفريدة التي يقدمها البنك لهم».
من جهته، قال رئيس المؤسسات الدولية في فيزا - الكويت محمد رياض: «يعد برنامج المدفوعات الرقمية الجديد جزءا من جهودنا لدعم نمو التجارة الرقمية في دولة الكويت، وتعزيز نطاق المزايا لتشمل المزيد من المستهلكين الأفراد والشركات في الكويت».

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