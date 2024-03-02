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التجاري اختتم حملة يا زين تراثنا

3/2/2024 11:02:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري اختتام فعاليات حملة «يا زين تراثنا»، التي جاءت لتعكس حرصه على إحياء الموروث الشعبي القديم، إدراكا منه أن التراث الكويتي غني بالعديد من المعاني والعبر التي يجب أن تبقى محفورة في الأذهان، ولتذكير الجيل الجديد بالحياة البسيطة، والمهن والحرف اليدوية التي زاولها الآباء والأجداد في الماضي، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاعتزاز بالتراث الكويتي الأصيل.
وفي سياق حديثها عن اختتام الحملة، والنجاح الذي حققته، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: «نحن سعداء بحملة يا زين تراثنا للسنة الثالث عشرة، والنجاح الذي حققته الحملة هذا العام، وتجاوب جميع فئات المجتمع من خلال الفعاليات والزيارات التي تضمنتها لعدد من المدارس واختتامه في مول العاصمة، حيث حرص البنك ممثلا بفريق قطاع التواصل المؤسسي على اطلاع الجمهور على بعض المعلومات التراثية، وعلى جوانب الحياة التي عاشها الأجداد والآباء في الماضي».
وبينت الورع أن فعاليات الحملة هذا العام كانت متميزة ومتنوعة، حيث اشتملت على عروض حية للحرف والمهن الكويتية القديمة التي تميز بها الرعيل الأول من أهل الكويت، وعكست نموذجا للتراث الكويتي القديم، فضلا عن القصص التثقيفية الأخرى التي تهدف إلى زيادة وعي الأطفال والصغار بالقيم والأخلاق الحميدة، التي يتعين أن يتحلى بها الجيل الجديد، بالإضافة إلى فكرة هذا العام جاءت أيضا حول المناسبات والاحتفالات بالأعياد الوطنية. وأضافت الورع أن البنك تواجد في مول العاصمة لختام الحملة وأيضا نظم مسابقة خاصة للجمهور، تؤهلهم لدخول السحب للحصول على جائزة نقدية ضمن الفعاليات المتنوعة للحملة، حيث قدم هدايا من خلال أسئلة تم توجيهها للجمهور ورواد مول العاصمة تخص التراث الكويتي، بالإضافة إلى أسئلة حول حملة لنكن على دراية لتوعية الجمهور بعمليات الاحتيال المالي ومكافحتها. شهدت الفعالية نجاحا لافتا، وتجاوب الحضور بشكل كبير مع عرض الحرف والمهن اليدوية القديمة التي زاولها الآباء والأجداد في الماضي، ومنها حرفة صناعة الشبك والبوم، والتي تم عرضها بصورة تحاكي الماضي القديم، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والتثقيفية المختلفة والأمسية الثقافية التي استمتع بها الحضور في أجواء عكست عبق الماضي القديم.
وكشفت عن أن الزيارات التي تم تنظيمها لعدد من المدارس لاطلاع الطلاب والطالبات على العادات والتقاليد الكويتية القديمة، والمفردات اللغوية القديمة حازت إعجاب الطلبة والهيئات التدريسية.

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