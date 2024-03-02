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برقان يكشف عن إعلان بلادنا حلوة احتفالا بالأعياد الوطنية

3/2/2024 11:02:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفالا بالعيد الوطني ويوم التحرير، أطلق بنك برقان إعلان «بلادنا حلوة»، وهي الأغنية المصورة الجديدة التي تمثل الحب الراسخ في قلوب الكويتيين لوطنهم، حيث قام بأدائها مجموعة من الفنانين الشباب كجزء من إعادة تقديم مسرحية «السندباد البحري» المخصصة للأطفال والتي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت والمنطقة.
وتعتبر الأغنية أيقونة من التراث الكويتي وجزءا من الثقافة الأصيلة ورمزا للفخر بالوطن، كما أنها ذكرى باقية من الزمن الجميل، وشهدت الساعات الأولى بعد طرح الإعلان عددا كبيرا من المشاهدات تجاوزت 12 مليون مشاهدة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما احتلت المرتبة الأولى عبر تطبيق «أنغامي» في الكويت.
وفي تعليقها على هذا النجاح، قالت نائب المدير العام للتسويق والاتصالات في بنك برقان خلود الفيلي: «لا بيت يشبه الوطن، ولا شعور يضاهي الانتماء إليه، وبمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية، نفتخر بإطلاق إعلان (بلادنا حلوة) بتوزيع جديد لتكون موجهة لكل من يحمل في قلبه الحب لكويتنا الغالية. ونحن في غاية السعادة لانتشار الأغنية مجددا بشكل واسع بين أفراد مجتمعنا، حيث احتلت المركز الأول على تطبيق أنغامي لتؤكد مكانتها في نفوس الجميع وقيمتها كأيقونة تراثية، ويسرنا حقا أننا أعدنا إحياء هذا الجزء الحيوي لنقدمه لأجيال المستقبل بأسلوب رائع».
وأضافت: «منذ إطلاقها لأول مرة خلال فترة السبعينيات كجزء من عرض مسرحية السندباد البحري، أصبحت هذه الأغنية جزءا لا يتجزأ من الهوية الكويتية بالنسبة للجميع. كما أن المسرحية الهادفة عززت الكثير من القيم المهمة وأسهمت في نشر رسائل تربوية إيجابية، في مقدمتها حب الوطن. ولذلك عملنا على تقديم المسرحية وتجديد الأغنية بحلة عصرية وأداء مميز، كعربون حب وتقدير من بنك برقان للشعب الكويتي وتكريما للفن الأصيل».
وتابعت الفيلي، قائلة: «أود أن أشكر صناع العمل وشركاء النجاح ممثلين بشركة ترند لتعاونهم وإخلاصهم ابتداء من عروض مسرحية (السندباد البحري) بحلتها الجديدة التي لاقت إقبالا منقطع النظير لما تحمله من ذكريات من الزمن الجميل، وصولا إلى إعادة توزيعهم لإعلان العيد الوطني (بلادنا حلوة). والشكر موصول إلى المخرج والفنان الموهوب بدر الشعيبي، ونخبة الفنانين الشباب، يعقوب عبدالله، طلال سام، منصور البلوشي، طلال باسم، شيخة العسلاوي، الغالية، خالد الكندري وغيرهم من الفنانين الذين كانوا سببا رئيسيا ومهما في نجاح العملين».
من جانبه، قال الفنان طلال سام: «يسرني أن أتقدم بالشكر إلى بنك برقان ويسعدني جدا بهذه التجربة المميزة واختياري لتجسيد دور السندباد البحري وهو دور رئيسي ومحوري في المسرحية بجانب نخبة من زملائي الفنانين الشباب. وأيضا غنائي لأشهر أغنية وهي (بلادنا حلوة) التي تعكس ذكريات الزمن الجميل وأجواء الاحتفالات الوطنية فهذه الأغنية لها مكانة كبيرة بالنسبة لي ولعدة أجيال من الشعب الكويتي، ما يؤكد كمية الحب الذي يحمله الكويتيون في قلوبهم لهذه الأيقونة الفنية».

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