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العمر توقيع الاتصالات مذكرة تفاهم مع هواوي لتعزيز الاقتصاد الرقمي

3/2/2024 11:02:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع شركة (هواوي) لتعزيز المبادرات الاستراتيجية للهيئة والابتكار والمهارات الرقمية ودفع الاقتصاد الرقمي للأمام وتطوير البنية التحتية للمدن الذكية المستقبلية. وقال العمر إن المذكرة التي وقعها مع رئيس شركة (هواوي) لمنطقة الشرق الأوسط ستيفين يي خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2024) في مدينة برشلونة الإسبانية مؤخرا تعنى كذلك بتعزيز التعاون والمساهمة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت. ولفت إلى أهمية المشاركة المثمرة لهيئة الاتصالات في هذا الحدث والاطلاع على آخر الاستراتيجيات والابتكارات المحورية للنهوض بقطاع الاتصالات والمعلومات في البلاد وتطبيقاته في مختلف القطاعات، مؤكدا التزام الهيئة بإبرام اتفاقيات مع موردي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالميين لتعزيز نظام بيئي رقمي مرن ومستقبلي وشامل. وأضاف أن الكويت تعتبر حاليا على مستوى تشغيل الهواتف من الأفضل في العالم سواء كان في التقنيات الحديثة أو في الانتشار أو حتى على المستوى التجاري من ناحية الأسعار.
وأوضح أن (هواوي) تقدم للمشغلين الحلول المناسبة وتلبي متطلباتهم كافة، مشيرا في هذا الشأن إلى تكنولوجيا 5.5G التي تم عمل تجربة لها في الكويت «وقريبا سنخصص الاتفاقات لتشغيل هذه التقنية على غرار ما فعلنا سابقا في تقنية الـ 5G وقبلها مع الـ 4G». وأعرب العمر عن اعتقاده بأن الكويت «ستكون سباقة في الـ 5.5G فهي من الدول القليلة جدا التي تغطي جغرافيا جميع أنحاء البلاد من خلال ثلاثة مشغلين يعملون بأحدث التقنيات التي تمكنهم من الانتشار وتقديم أفضل الخدمات لمستخدميهم». من ناحيته، أعرب رئيس شركة (هواوي) لمنطقة الشرق الأوسط ستيفين يي وفق البيان عن سعادته بتوسيع تعاون شركته مع هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية والمساهمة في خطط الهيئة لتعزيز القدرة التنافسية لمشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني. وقال يي إن تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي بحد ذاته أمر ضروري لتوفير بيئة سوق ديناميكية وتنافسية، حيث يمكن وضع الأساس للحلول الرائدة لمواجهة التحديات ودفع التقدم المجتمعي من خلال رعاية ثقافة الابتكار وبما يضمن تطوير المهارات الرقمية وقدرة الأفراد والمنظمات على المشاركة بشكل فعال في تطوير الاقتصاد الرقمي والمساهمة فيه.

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