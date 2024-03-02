البترول الوطنية تقييم آلية محطات شحن المركبات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» أن شركة البترول الوطنية بدأت تتخذ إجراءات فعلية لتحديد الآلية المثلى لمحطات شحن المركبات الكهربائية.
وفي هذا الصدد، ستعلن لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول اليوم أنه بناء على طلب شركة البترول الوطنية ستطرح ممارسة لدراسة تقييم نموذج التشغيل والشراكة لمحطات شحن المركبات الكهربائية في شركة البترول الوطنية الكويتية على قائمة محدودة من 4 شركات استشارية، وهي «إرنست آند يونغ»، و«ديلويت» و«وورلي بارسونز»، «وريكاردو».
وحددت الشركة آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الخميس 28 الجاري، على أن يكون الاجتماع التمهيدي للممارسين في 13 الجاري.
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