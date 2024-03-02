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البترول الوطنية تقييم آلية محطات شحن المركبات الكهربائية

3/2/2024 11:02:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» أن شركة البترول الوطنية بدأت تتخذ إجراءات فعلية لتحديد الآلية المثلى لمحطات شحن المركبات الكهربائية.
وفي هذا الصدد، ستعلن لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول اليوم أنه بناء على طلب شركة البترول الوطنية ستطرح ممارسة لدراسة تقييم نموذج التشغيل والشراكة لمحطات شحن المركبات الكهربائية في شركة البترول الوطنية الكويتية على قائمة محدودة من 4 شركات استشارية، وهي «إرنست آند يونغ»، و«ديلويت» و«وورلي بارسونز»، «وريكاردو».
وحددت الشركة آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الخميس 28 الجاري، على أن يكون الاجتماع التمهيدي للممارسين في 13 الجاري.

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