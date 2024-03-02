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الدين الأميركي يقفز تريليون دولار كل 100 يوم!

3/2/2024 11:02:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نما حجم ديون الولايات المتحدة بوتيرة أسرع في الأشهر الأخيرة، حيث أصبح يزيد بمقدار تريليون دولار كل 100 يوم تقريبا، وتجاوز مستوى 34 تريليون دولار. ووصلت ديون الولايات المتحدة إلى 32 تريليون دولار في 15 يونيو 2023 ثم قفزت إلى 33 تريليون دولار في 15 سبتمبر 2023، قبل أن تبلغ 34 تريليونا في 4 يناير 2024. وتجاوز الدين مستوى 34 تريليونا لفترة وجيزة في 29 ديسمبر قبل أن يتراجع لاحقا، وقبل ذلك استغرقت زيادة حجم الدين الإجمالي الأميركي بمقدار تريليون دولار (إلى المستوى 31 تريليون دولار) نحو ثمانية أشهر.
وقد وصل الدين الأميركي إلى 7 تريليونات دولار في يناير 2004 بعد 672 يوما من تسجيله 6 تريليونات دولار، لكنه استغرق 197 يوما للارتفاع من 12 تريليون دولار إلى 13 تريليونا في يونيو 2010.
وتظهر البيانات أنه منذ أواخر عام 2019 عندما بلغ الدين الأمريكي 24 تريليون دولار تقريبا ارتفع بشكل حاد للغاية في ظل الضغوط التي شكلتها الجائحة، حتى إنه سجل أسرع معدلات زيادة في ذلك الوقت. ويعتقد محللو الاستثمار في «بنك أوف أميركا»، أن نمط «تريليون دولار خلال 100 يوم» سيظل قائما عند الانتقال إلى عتبة 35 تريليون دولار.

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