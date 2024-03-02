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مشاريع النفط والغاز تقود نمو سوق البناء بالكويت

3/2/2024 11:02:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع تقرير «حجم سوق البناء الكويتي واتجاهاته وتوقعاته حسب القطاع بين 2023 و2027»، الصادر عن موقع «بي آر نيوزواير»، أن ينمو قطاع البناء في الكويت بنسبة 7.1% بالقيمة الحقيقية خلال العام الحالي، مدعوما بزيادة في مشاريع النفط والغاز، فضلا عن الاستثمارات في قطاع الطاقة وارتفاع الطلب على العقارات، فيما تشير التوقعات إلى نمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.9% خلال الفترة بين 2024 و2027، مدعوما بتنفيذ المشاريع التنموية الطموحة في البلاد.
وأوضح التقرير أنه ضمن خطط الكويت لزيادة إنتاجها النفطي من 2.43 مليون برميل يوميا في 2020 إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2040، أعلنت شركة نفط الكويت في سبتمبر 2023 عن خطتها لاستثمار 116.4 مليون دينار (380 مليون دولار) في تطوير منشآت النفط والغاز في شمال الكويت.
وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة الى تنفيذ برنامج مشروعات تنموية كبرى يتضمن 107 مشروعات تغطي جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية والموارد البشرية، بتواريخ إنجاز تتراوح بين 2023 و2027.
وذكر التقرير انه من المتوقع أن يسجل ناتج القطاع الصناعي في الكويت معدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 3.9% بالفترة من 2024 إلى 2027، مدعوما بالاستثمارات في الطاقة المتجددة والإسكان والسياحة ومراكز البيانات.
وأشار إلى أنه سيتم دعم النمو المتوقع لقطاع البناء في الكويت من خلال رؤية الكويت 2035، حيث تركز الحكومة على تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، وتعتزم استثمار أكثر من 350 مليون دينار (1.1 مليار دولار) في بناء العديد من المشاريع الرياضية في جميع أنحاء البلاد كجزء من خطة التنمية 2035.
وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على ميزانية قدرها 26.3 مليار دينار (85.9 مليار دولار) للسنة المالية 2023-2024 في أغسطس 2023، وهو ما يزيد بنسبة 11.7% عن خطط الإنفاق للفترة 2022-2023، وسيؤدي إنشاء مشروع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بتكلفة 2.9 مليار دينار (9.8 مليارات دولار) إلى دعم نشاط البناء في البلاد خلال الفترة المتوقعة.

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