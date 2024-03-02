Sunday, 03 March 2024 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


275 4 مليون دينار صادرات كويتية المنشأ غير نفطية في 2023

3/2/2024 11:02:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، حصلت عليها «الأنباء» أن إجمالي قيمة الصادرات الكويتية المنشأ غير النفطية بلغت بنهاية العام 2023 نحو 275.4 مليون دينار، بانخفاض بلغت قيمته 110.9 ملايين دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، والتي بلغت في ذلك العام نحو 386.3 مليون دينار.
وتصدر الكويت مجموعة من منتجاتها الصناعية غير النفطية إلى 6 مجموعات من دول العالم، تضم دول مجلس التعاون الخليجي، الدول العربية، دول القارة الأوروبية، دول القارة الأفريقية، دول القارتين الآسيوية وأستراليا، وأخيرا دول القارتين الأميركيتين.
وتتنوع صادرات الكويت لتشمل شريحة كبيرة من المنتجات، فيما تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي الدول المستوردة من الكويت، حيث استحوذت وحدها على 171.4 مليون دينار من الصادرات الكويتية المنشأ خلال 2023، حيث تكتسب الصادرات الكويتية أهمية كبرى لدى دول المنطقة، وذلك لعدد من الأسباب، أولها الجودة العالية والدقة في التصنيع، وثانيها قرب المسافة التي تسمح بنقل المنتجات والصادرات الكويتية إلى تلك الدول خلال فترة قصيرة وبتكلفة نقل بري مناسبة مقارنة بتكاليف النقل والشحن البحري والجوي إلى باقي الدول العربية ودول العالم المختلفة والتي ترتفع قيمة نقلها وشحنها كلما زادت مسافة النقل والشحن والتخزين.
وتفاوتت معدلات التصدير طوال عام 2023 حيث ارتفعت تارة وهبطت تارة أخرى، فيما كانت أعلى نسبة صادرات كويتية المنشأ غير نفطية إلى دول الخليج في شهر أبريل الذي شهد تصدير ما قيمته 19 مليون دينار من المنتجات الكويتية، تلاه شهرا مارس ويوليو بـ 17 مليون دينار لكل منهما، ثم شهر اغسطس بـ 16 مليون دينار، ثم شهري يناير ومايو بـ15 مليون دينار لكل منهما، ثم شهر فبراير بـ 14 مليون دينار، ثم شهر نوفمبر بقيمة 11.8 مليون دينار، وشهري يونيو وسبتمبر بـ 11 مليون دينار لكل منهما، وأخيرا شهر ديسمبر بقيمة 10.6 ملايين دينار.
وجاءت الدول العربية في المرتبة الثانية من قائمة الدول المستوردة من الكويت بعد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات الكويتية المنشأ إلى الدول العربية (الأردن، العراق، مصر، لبنان، فلسطين، الجزائر، المغرب، سورية، ليبيا واليمن) نحو 92.3 مليون دينار.
فيما بلغت ذروة الصادرات إلى تلك الدول في شهر أغسطس بواقع 14 مليون دينار، ثم شهري مارس وأكتوبر بواقع 10 ملايين دينار لكل منهما، ثم شهر نوفمبر بواقع 8.6 ملايين دينار، ثم شهر ديسمبر بواقع 7.7 ملايين دينار، ثم شهر أبريل ويونيو ويوليو بواقع 7 ملايين دينار لكل منهم ثم شهر يناير ومايو بواقع 6 ملايين دينار لكل منهما، وأخيرا شهر سبتمبر بواقع 5 ملايين دينار.
وتوزعت باقي الصادرات الكويتية إلى عدد من قارات العالم التي تضم القارة الاوروبية والقارة الافريقية ودول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأميركيتين، بنسب متفاوتة، ليبلغ إجمالي الصادرات الكويتية إلى تلك الدول نحو 10.5 ملايين دينار خلال العام 2023.

MENAFN02032024000130011022ID1107926641

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث