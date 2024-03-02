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قوات الاحتلال تنفذ عمليات تخريب في مخيم عسكر بنابلس

3/2/2024 10:09:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، وفق ما نقلته مصادر فلسطينية.


ووثقت منصات فلسطينية مشاهد لجرافة الاحتلال تنفذ عمليات تخريب لشوارع في المخيم خلال ذلك الاقتحام.


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