الآلاف في إسرائيل يتظاهرون ضد الحكومة ويطالبون بإبرام صفقة للمحتجزين

خرج آلاف الأشخاص مرة أخرى إلى الشوارع في عدة مدن إسرائيلية، مساء السبت، للتظاهر ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وللإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن متظاهرين في وسط تل أبيب رددوا شعارات مثل "الانتخابات الآن!".

واستهدف آخرون نتنياهو بهتافات تقول "أنت الرأس، أنت المذنب!".

وقالت إحدى المتحدثات في المسيرة مستخدمة لقب نتنياهو: "أتهمك يا بيبي بتدمير كل القيم التي ربينا أطفالنا عليها، أنا أتهمك يا بيبي، بتحويل بلد بأكمله إلى مشيعي جنائز".

وكانت المرأة قد نجت من الهجوم الذي شنه مسلحو حماس وجماعات أخرى على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر، والذي فقدت خلاله شقيقها.

وتراجعت شعبية نتنياهو منذ الهجوم. ويتهم النقاد نتنياهو بإهمال حماية حدود غزة من خلال إعطاء الأولوية لبقائه السياسي على مصالح البلاد.

وأدى الهجوم إلى اندلاع الحرب في غزة. ويهدف الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في غزة إلى سحق حماس.

ووفقا للسلطات الصحية التي تديرها حماس في قطاع غزة، فقد قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 71500 شخص ، معظمهم من النساء والأطفال، على يد القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب.

وانتهت مسيرة احتجاجية دعا إليها أقارب المحتجزين في القدس يوم السبت. وكان المشاركون قد انطلقوا يوم الأربعاء من كيبوتس بالقرب من حدود غزة هاجمه مسلحو حماس في 7 أكتوبر وساروا إلى المقر الرسمي لنتنياهو.

وتهدف المسيرة إلى زيادة الضغط على نتنياهو لضمان الإفراج الفوري عن نحو 100 محتجز لا يزالون لدى حماس.

وبحسب تقارير إعلامية، جرت أيضا احتجاجات ومظاهرات يوم السبت في حيفا وبئر السبع وكذلك أمام فيلا نتنياهو الخاصة في قيسارية.

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