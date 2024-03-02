Sunday, 03 March 2024 03:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مخرج «رست» يدلي بإفادته في مقتل المصورة هالينا هاتشينز

3/2/2024 7:19:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحدّث مخرج فيلم ((رست))، جويل سوزا، أمام محكمة أمريكية، الجمعة، عن تفاصيل إصابته بطلقة نارية من مسدس كان يحمله الممثل أليك بالدوين، في حادثة تسببت بمقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز.

وأدلى سوزا بإفادته خلال محاكمة تُجرى في سانتا في (نيو مكسيكو)، لهانا غوتيريز ريد، وهي المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير الفيلم.

وتحوّل تصوير ((رست)) إلى مأساة في أكتوبر 2021، في مزرعة في ولاية نيو مكسيكو جنوب غربي الولايات المتحدة. فقد صوّب أليك بالدوين سلاحاً كان يُفترض أنه يحتوي على رصاصات فارغة فقط، لكن مقذوفة حقيقية تسببت بمقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا.

وتحدّث سوزا أمام المحكمة الجمعة، عن ارتباك انتابه عندما تلقى رصاصة حقيقية في كتفه. وقال ((سمعت طلقة قوية، وشعرت بالرصاصة كما لو كانت ضربة بعصا بيسبول في كتفي)).

وأضاف أن هانا غوتيريز ريد، بدت حينها ((مذهولة)). وتابع ((أتذكر أنها قالت ((آسفة، أنا آسفة جويل))، وأتذكر أن أحدهم صرخ في وجهها))، قبل دفعها إلى الخارج.

وأظهرت لقطات عرضت خلال المحاكمة، الخميس، الممثل أليك بالدوين، وهو يتحرّك حاملاً مسدساً في يده، ثم يطلق رصاصات فارغة، ويطلب من مسؤولة الأسلحة إعادة تعبئة السلاح سريعاً.

وندد خبير استُدعي إلى المحكمة، الخميس، بالاستخفاف الذي أظهره طاقم العمل، في ما يخص مسألة السلامة.

ومن أهم المواضيع التي سيتم تناولها في المحاكمة، تحديد كيف وصلت ذخيرة حية إلى داخل المسدس الذي كان يحمله بالدوين.

وتُحاكم هانا البالغة 26 عاماً، بتهمة القتل غير العمد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 18 شهراً. وتنفي بدورها هذه الاتهامات.

ويحاكم بالدوين بالتهمة نفسها، لكنّ محاكمته ستنطلق بشكل منفصل في يوليو. وينفي الممثل البالغ 65 عاماً، أن يكون قد ضغط على الزناد.

وفي مطلع أكتوبر، أُمر منتجو الفيلم بتسليم مستندات بينها العقود التي أُبرمت مع بالدوين.ورأى المدّعون أمام القاضي أن المعلومات التي يشير بعضها إلى كيفية استفادة بالدوين مالياً من انخفاض تكاليف الإنتاج، قد تكون على صلة بالتحقيق.ويواجه بالدوين ومنتجو الفيلم الآخرين أيضا شكاوى مدنية عدة من نحو عشرة مدعين بشأن وفاة هالينا هاتشينز.

وفي أبريل الماضي، استؤنف تصوير Rust بمشاركة ماثيو، زوج المصورة الراحلة هالينا هاتشينز، بصفته منتجاً منفذاً. وفي أكتوبر 2022، أسقط الرجل دعاوى قضائية مدنية كان قد رفعها ضد أليك بالدوين، بموجب اتفاق لم يُكشف عن قيمته.

MENAFN02032024000110011019ID1107926562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث