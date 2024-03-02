((الشعر ديوان العرب)) وبه ترتفع المراتب والنُخب؛ ديوان ((قلبي يرف)) يهدينا بلطائف الشعر بعض خواطر القلب يتدفق بالأمل.

بعد الإهداء تبدأ أمل الشقير بقصيدة ((لنتفق)) كمقدمة تصف فيه قصائدها ومتى يرف قلبها الذي يخط شعرها موضحة ميلها إلى مدرسة الطبع، وبعد فاصل شعري تبدأ فصلها الأول وتستهل بقصيدة ((حلاوة الحب)) التي تتجلى فيها مشاعر الحب في الله؛ لتكمل بقصيدة ((خِلْسة..!)) تتجلى فيها حب الله، وتختم هذا الفصل بقصيدة ((يا ليتني عصفورة)) فيها مشاعر الشوق لصديقة؛ لتنتقل إلى قصيدة ((زحام)) تصف فيها حال النفس، والحياة في ((متاهات الحياة)) ثم تلتفت إلى صديقتها في ((أخشى عليك)) أن تلاقي ما لاقته هي من الحياة.

وبعد ((حديث الحب)) في الله تأتي قصيدة ((أبتاه)) كوفاء وامتنان ثم مواساة لابن الشهيد في ((عاش يا ولدي وطن)) ثم تلتفت لأمها في ((دعيني أغار!))، وبعد ((لعبة الأسئلة)) تعود للخالق عز وجل في ((وإن ضعف المسير))، وعند الحرم المكي في ((لملمي فيَّ الشتات)) ثم يتجلى الوفاء في ((حب قديم..)) إلى اللغة العربية؛ ليظهر صوت المعلمة في ((صباح العلم))، وبعد ((ابتسم)) يأتي السؤال ((هل زهاك الزرعُ يوماً؟)) تقدم فيها وصايا مؤكدة ((لطف)) الله بعدها، وبعد ((ضجيج)) يتجلى الوفاء لأستاذة في ((تضلع القلب))، وبعد الاختباء في ((كنف)) الله تحكي لقاء الأحبة في ((قلبي يرف))؛ لتلتفت إلى الأخ والمواساة والبر والصلاة والزوج وصوت الصديق ومشاعر الفقد وعجز الإنسان وهو يرى تعب من يحب ثم حكايا التعلم والمعلم حتى تختم بقصيدتها ((أمل)). ديوان شعري خفيف لطيف تتنوع القافية فيه بين المطلقة والمقيدة وكذلك القصائد بين العمودي والحر؛ تبحر فيه بعقيدة سليمة صادقة.