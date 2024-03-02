باحثون يناقشون «التكنولوجيا وثقافة الغد»

بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد في دبي، تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ملتقى ((التكنولوجيا وثقافة الغد))، غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً، في مقر مكتبة محمد بن راشد في دبي.

ويشارك في الملتقى، نخبة من الباحثين الإماراتيين والعرب المهتمين بشؤون الثقافة والتكنولوجيا، وتأثيراتها في الراهن اليومي، عبر أبحاث علمية ممنهجة، راصدة للصلة التي تربط الثقافة بالتكنولوجيا، في ظل تطور عالم التقنيات الرقمية المتسارع، والذي ينعكس بشكل واضح على الثقافة بكل حقولها.

وتنطلق فعاليات الملتقى مساء غد الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، بكلمة لمكتبة محمد بن راشد، تليها كلمة لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ثم تبدأ الجلسات حسب المحاور التالية المحور الأول: ((الذكاء الاصطناعي ومحاكاة الثقافة))، ويتضمن ورقة بحثية بعنوان ((ما ثقافة التكنولوجيا وما الذكاء الاصطناعي؟))، للدكتور عبد الله الجسمي، وورقة أخرى للدكتورة زهور كرام، بعنوان ((هل أصبحت التكنولوجيا الأساس الذي تقام عليه الثقافة؟))، وتدير الجلسة الدكتورة فاطمة الصايغ.

أوراق بحثية

أما المحور الثاني، فيتضمن محور ((الثقافة في عالم متغير))، والذي يشمل ثلاث أوراق بحثية، وهي ((موقف فلسفات أزمة الحداثة وما بعدها من التكنولوجيا))، للدكتور مجدي عبد الحافظ، و((تأثير التكنولوجيا على منظومة القيم الأخلاقية والجمالية))، للدكتور أحمد برقاوي، بالإضافة إلى الورقة البحثة ((الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الوظائف))، للدكتور سعيد الظاهري، ويدير الجلسة الدكتور جمال مقابلة.

وتتواصل فعاليات الملتقى في يومه الثاني، مع الجلسات المسائية التي تسلط الضوء على المحور الثالث ((التكنولوجيا الإنسان والمثقف الراهن))، الذي يستعرض ثلاث أوراق عمل، تحت العناوين التالية ((سطوة التكنولوجيا على دور المثقف في توجيه المجتمع))، للدكتور نادر البزري، و((كيفية استثمار عالمنا المعاصر لثقافة التكنولوجيا؟))، للباحث أسامة إبراهيم، و((تكييف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للحفاظ على التراث الثقافي))، للدكتور عيسى البستكي، وتدير الجلسة د. بديعة الهاشمي.

وفي المحور الرابع الأخير، الذي يحمل عنوان ((المكتبات وعالم التقنيات المعاصرة))، تُلقى ثلاثة بحوث، أولها ((تأثير الذكاء الاصطناعي على تمثيل وإتاحة المعرفة بالمكتبات ومؤسسات المعلومات))، للدكتور خالد عبد الفتاح، يليها الورقة البحثية ((التحديات التقنية التي تواجه المكتبات الحديثة))، للباحث محمد الفريح، والورقة البحثية ((الأمن السيبراني والارتقاء بدرجة الأمان في المكتبات))، للدكتور محمد الكويتي، ويدير الجلسة الدكتور محمد سالم المزروعي.

ويأتي الملتقى تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين مكتبة محمد بن راشد ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، لتعزيز أواصر التعاون العلمي والثقافي، بما يخدم قضايا الثقافة المشتركة في المجتمع، وينعكس إيجاباً على النشاط المعرفي بكل مفرداته.