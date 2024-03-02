مبادرة مجتمعية لإحياء الاقتصاد الإبداعي في سوريا

مع حجم الدمار الكبير الذي تعرض له الاقتصاد الإبداعي في سوريا، التي شارفت معظم مفرداته على الاندثار، تبرز مبادرة مجتمعية يتيمة للحد من تداعيات الحرب، من خلال العمل على إحياء عدد من المهن التراثية المنضوية في قطاع الاقتصاد الإبداعي، تميزت بها المدينة منذ قرون، لتبرز أهميتها الحضارية في العالم، منها البروكار وصناعة الصابون والشمع، بالإضافة إلى تعليم ترميم البيت الدمشقي العريق.

مهن تراثية

تقول السيدة فكتوريا عوض رئيسة جمعية الصخرة لـ((البيان))، إن المهن التراثية أكثر المهن التي تأثرت في الحرب، حيث تعرضت الورش التي كانت في الأرياف وخارج المدن للتدمير، لافتة إلى أنه من تلك المهن التراثية، مهنة صناعة البروكار، الذي يعتبر صناعة سورية دمشقية فاخرة بامتياز.

وأردفت: ((مع بدء الأزمة، تأثرت صناعة البروكار بشكل كبير، وكادت أن تندثر، قمنا بإحياء صناعة البروكار، حيث قمنا بترميم نول دمشقي تقليدي، وهو النول الوحيد في سوريا القادر على الإنتاج بنفس التصميم، ونفس طريقة العمل التقليدية، وهذا جيد وصعب في ذات الوقت، وكلفنا شابا يدعى محمد الشماع للاستفادة من خبرته الكبيرة، والتي تبلغ نحو 30 عاماً في صناعة البروكار على النول، بهدف إحياء هذه الصناعة من جهة، ولتعليمها لعدد من الشبان من جهة أخرى)).

وقالت: ((هدفنا من العمل على النول اليدوي، هو المحافظة على المهنة، ونطمح لتسجيل هذه المهنة في لائحة التراث اللامادي، حيث كان النول أحد أعصاب الاقتصاد الدمشقي)). وأشارت إلى أن المادة الأولية المستخدمة في صناعة البروكار، هي ذاتها سابقاً، وهي الحرير من منطقة دير ماما في ريف حماه، والتي تعتبر الأولى عالمياً في إنتاج الحرير، إذ إن أفضل دودة قز تنمو هناك.

وأُرفق إنتاج البروكار بإنشاء ورشة خياطة، والتي أصبحت تعليمية وإنتاجية في نفس الوقت، حيث تقول عوض إننا ننتج حالياً 38 منتجاً مختلفاً.

صناعة

وتقول الآنسة حياة، إن صناعة الصابون هي صناعة سورية تقليدية، كانت تعتمد على مادة الغار السوري)). وأضافت ((سابقاً كانت صناعة الصابون تتم عن طريقة السحب الحامي، ما يؤدي إلى فقدان خواص الأعشاب، فطورنا من هذه الصناعة، وحافظنا عليها، وأدخلنا عطوراً جديدة)).

ترميم

لم يقتصر إحياء المهن المتأثرة على البروكار وصناعة الصابون، بل تعداها ذلك إلى كيفية ترميم البيوت الدمشقية الأصيلة.

ويقول المهندس راجي قبوات: ((بداية عملنا في الترميم، كانت في المنزل الذي نقيم فيه، وهو أثري، وعندما استأجرنا هذا المنزل، كان هناك تعديات عمرانية عليه)).

وتابع: ((بالترميم، أعدنا هذا المنزل إلى الحالة التي كان عليها في عام 1930)).

وتقول رئيسة الجمعية: ((مشاريعنا القادمة ستتواصل في عملية إحياء المهن التراثية الدمشقية العريقة)). وتضيف نادين الصايغ عضو في الجمعية: ((كل ما نحصده من أرباح يصب في خانة تطوير المشاريع والتعليم)).