حائزو أوسكار وصنّاع أفلام عرب يناقشون آليات نجاح السينما

شهدت فعاليات المهرجان الدولي للتصوير ((اكسبوجر 2024))، سلسلة حوارات ناقشت آليات نجاح الأفلام وجهود تطوير صناعة السينما في الشرق الأوسط.

وفي الجلسة الأولى، روى الممثل والكاتب الأمريكي، تريفون فري، والمخرج الأمريكي، مارتن ديزموند رو، تفاصيل حصولهما على جائزة الأوسكار، موضحَيْن أن الفكرة جاءت وبدأ تنفيذها مع تصاعد أزمة كورونا وتفشي الوباء، ما جعلهما يواجهان صعوبات كبيرة أثناء تصوير الفيلم.

وفي جلسة ((من الفكرة إلى الصورة))، اتفق عدد من صناع الأفلام على أهمية مزج الأفكار للوصول إلى فكرة واحدة متماسكة. وقالت المخرجة ندى حشيش: دائماً ما تأتي إليّ الأفكار بشكل جميل ولذلك علينا أن نُبقي أعيننا مفتوحة، وأن نترك الفكرة تأتي إلينا وبدلاً من التخلي عن فكرة لصالح أخرى أفكّر في مزج الأفكار والوصول إلى خليط واضح منها.

وأكد المخرج أحمد عبد القادر، أهمية التعاون في العمل الفني، مضيفاً: ((لذا أصبحت أستمع إلى كل الآراء بعدما كنت اعتبر الجهات الأخرى خصوماً)). بدوره، قال المخرج الأمريكي الحاصل على الأوسكار ترافون فري: ننتظر كل فكرة لتأتي في وقتها وكل فكرة لديها أمر تقدمه. أما الجلسة الثالثة بعنوان ((تطوير صناعة السينما وتحضيرها في الشرق الأوسط))، تحدث خلالها غلين روغمان مؤسس ورئيس ستوديوهات (AED studios).