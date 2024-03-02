تركيبات مبتكرة وإبداعات فنية مُلهمة في «أيام الشارقة السينمائية»

مجموعة متنوعة من الأعمال والتركيبات الفنية المبتكرة تعرضها مبادرة ((أيام الشارقة السينمائية))، التي تنظمها مؤسسة فن بحيص- الحديقة الجيولوجية بالشارقة، وتسعى من خلالها إلى تأسيس مجتمع إبداعي متكامل، حيث أتاحت المبادرة أمام الجمهور، فرصة استكشاف نحو 7 أعمال ومجسمات فنية، تحمل بصمات مجموعة من الفنانين المواطنين.

وعلى مدار أيام المبادرة، نجح العمل الفني ((استدامة العقول)) للفنانة الإماراتية أحلام البناي، رئيسة قسم الإعلام التطبيقي في كليات التقنية العليا، في لفت أنظار زوار الحدث الثقافي.

وأشارت الفنانة أحلام البناي، إلى أن طبيعة الفكرة نشأت من خلال انشغالها الدائم مع طلبتها.

من جهته، قدم المصور الإماراتي حمد الجسمي، الذي يدرس تخصص الإعلام في كليات التقنية العليا، عمله الفني البصري ((حنين الإمارات))، الذي يشكل دعوة إلى تخيل المستقبل، من خلال العودة إلى الماضي.

وتحت عنوان ((عرب وود))، جاءت مشاركة الطالب في كليات التقنية العليا، علي السعدي، الذي استلهم عمله الفني من السينما، ليعكس مدى شغفه بهذه الصناعة.