برامج معرفية وجلسات مُلهمة تثري شهر القراءة في دبي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون بدبي ((دبي للثقافة)) تنظيم سلسلة من الأنشطة والجلسات القرائية في معظم فروع مكتبات دبي العامة التابعة لها، تزامناً مع شهر القراءة الوطني 2024 الذي يقام تحت شعار ((الإمارات تقرأ))، ويأتي ذلك تجسيداً لالتزامات الهيئة دعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 – 2026، والهادفة إلى نشر الوعي بأهمية القراءة وتعزيز القيم الثقافية في المجتمع.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة)) إلى اهتمام الهيئة بتمكين المنظومة الثقافية، وإثراء البناء المعرفي للمجتمع وتحفيز أفراده على ترسيخ القراءة عادة يومية. وقال: ((تحول شهر القراءة إلى موسم سنوي للاحتفاء بالكتاب والأدباء على مستوى الدولة، بفضل ما يوفره من فعاليات وأنشطة تسهم في فتح الآفاق أمام الأدباء، وبناء جيل قارئ ومثقف يمتلك القدرة على قيادة مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات الدولة وطموحاتها المستقبلية)).

وعبر ((بن خرباش)) عن اعتزاز الهيئة بشراكتها الاستراتيجية مع معرض ((بيغ باد وولف)) الذي يقدم أكثر من مليوني كتاب في نسخته الخامسة التي تقام مارس الجاري في مدينة دبي للاستوديوهات، وكذلك شراكتها المعرفية مع ((ليكول الشرق الأوسط)) التي أثمرت إنشاء ركن خاص في مكتبة الصفا للفنون والتصميم.

وعلى مدار شهر مارس الجاري، ستفتح مكتبات دبي العامة أبوابها أمام رواد ((مدارس الحياة)) الذين سيكونون على موعد مع سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، إذ تستضيف مكتبة المنخول جلسة ((لماذا نقرأ؟)) التي تقدمها منة البدر وتستعرض فيها أهمية القراءة وأثرها في عقولنا وكيف تساعدنا على الخروج بأفكار ملهمة، وسيحظى رواد مكتبة هور العنز بتجربة التعرف إلى تفصيلات المأكولات والثقافة الإماراتية، في جلسة ((رواد ويكي: أسرار المطبخ والثقافة الإماراتية)) التي تشرف عليها دعاء الخليفة، بينما ستمنح نوال الشاوي المشاركين في مجلس القراء الذي سيقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم فرصة اكتشاف التنوع الثقافي العالمي عبر قصص مختلفة، كما تحتفي المكتبة بمبادرة راويات عبر جلسة رحلة في كتاب تديرها داليا أبو العطاء وضمن أجواء إبداعية ملهمة، تنظم دبي للثقافة لزائرات النسخة الـ12 من مهرجان سكة للفنون والتصميم والتي تقام في حي الشندغة التاريخي، جلسة كتاب ونقاش.

وفي إطار مبادرة حديث المكتبات تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم جلسة أهمية الفلسفة للأطفال التي تناقش فيها الكاتبة أمل فرح أهمية إسهام الفلسفة في توسيع مدارك الطفل ورفع مستوى وعيه، وتنظم الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في متحف الاتحاد، جلسة الأدب في انتصاره للهامش ويشارك فيها الكاتب الدكتور إياد عبدالرحمن الذي سيتحدث عن روايته إهانة غير ضرورية، وكذلك الكاتبة لولوة المنصوري التي تتناول أسباب استخدامها الرمز في روايتها قوس الرمل.

أما برنامج الجلسات العامة لشهر القراءة فيتضمن 10 جلسات متنوعة، ومن بينها جلسة قرائية تقدمها موظفات مكتبة حتا ويتناولن فيها قصة من يشبهك يا أمي؟! التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً، فيما تستضيف مكتبة المنخول جلسة رحلة مع كتاب ((النداء الأخير)) والتي تقدمها ربى يونس، في حين تبين لولوة راشد في جلسة ((كيف نلخص كتب الأطفال؟)) طرائق استخراج الأفكار الرئيسة للقصة.

ومن جهة أخرى، تنظم ((دبي للثقافة)) في مكتبة الراشدية ((معرض الكتب المستعملة)) بهدف الإسهام في نشر المعرفة وجعلها في متناول الجميع.