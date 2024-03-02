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«الديربيات» عنوان الجولة 23 لدوري «الهواة»

3/2/2024 7:19:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتصدر مباريات ((الديربي)) مواجهات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة)) ابتداءً من اليوم والذي يشهد إقامة 5 لقاءات ضمن الجولة 23 وتخطف مباراة ديربي إمارة الفجيرة بين دبا الفجيرة 33 نقطة وجاره العروبة المتصدر ،52 نقطة، اليوم الأنظار، حيث يسعى كل فريق إلى الفوز خصوصاً دبا الفجيرة الساعي إلى تقليص الفارق بينه وبين دبا الحصن الوصيف والذي يلعب غداً أمام جاره الحمرية في ديربي الشارقة.

تعويض

ونشهد مباريات اليوم لقاء الظفرة صاحب الـ 33 نقطة مع مصفوت بإمارة عجمان بهدف تعويض هزيمته الماضية أمام مسافي فيمايحتل مصفوت المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة، ويلتقي الفجيرة السادس برصيد 32 نقطة مع ضيفه غلف اف سي الثالث عشر بـ 20 نقطة.

وفي ديربي رأس الخيمة يواجه مسافي الثامن برصيد 32 نقطة جاره الجزيرة الحمراء العاشر بـ 27 نقطة، ويستقبل الرمس صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط فريق غلف يونايتد ،19 نقطة.

وتختتم غداً مواجهات الجولة بإقامة 3 مواجهات تجمع دبا الحصن مع الحمرية في ديربي الشارقة،ويستقبل سيتي ضيفه يونايتد صاحب غد يواجه الذيد ضيفه التعاون .

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