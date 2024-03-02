الشعفار: الوصل يسير بخطى واثقة

دبي- إيهاب زهدي

أثنى أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، على أداء لاعبي الوصل عقب فوزه على ضيفه الشارقة بهدفين نظيفين أول من أمس، بالجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، وأكد أن مشوار المنافسة لا يزال طويلاً، ولا يمكن الحديث عن ملامح هوية البطل قبل الجولة 24 على الأقل، وكشف عن مدى خطورة إصابة سالم العزيزي لاعب الفريق، وتوجه بالشكر إلى جماهير الوصل على مساندتها.

90 دقيقة

وقال الشعفار: لعبنا مباراة جميلة ، وفزنا في كلاسيكو الزمن الجميل، وعلى الشارقة المنافس القوي على جميع البطولات في آخر المواسم، وخسارته أمامنا ليست مقياساً لقوة الفريق، والذي ربما لم يكن محظوظاً أو في يومه، ويبقى الفوزهو الأهم في مثل تلك المباريات، ومع هذا لم نفز بدرع الدوري، لأن المباراة ليست حاسمة للبطولة، وربما تبدأ ملامح هوية بطل الدوري في الظهور بالجولة 24.

وأضاف: المهم أن الوصل يمضي بخطة وخطى واثقة واضحة، وأشكر جمهور الوصل على حضوره المتميز، وأتمنى استمرارهم في المساندة، لأن الوصل ويستحق حب وتشجيع الجميع، كما أن الدوري لا يزال طويلاً، وهناك مواجهات كبيرة وقوية تنتظرنا أمام منافسين أقوياء، ونحن نحترم كل الفرق، والجميع متساو في الحظوظ بدورينا، والتنافسية كبيرة، والوصل يتعامل مع الجميع بجدية واحترام، وأدعو الله أن نصل إلى منصة التتويج)).

صفحة الدوري

وتابع : أغلقنا صفحة الدوري مؤقتاً، ولدينا مباراة إياب قوية الخميس المقبل، أمام الوحدة بنصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونسعى إلى الوصول للنهائي، للعب على لقب إحدى البطولات القوية وعلينا الاجتهاد لإسعاد جمهورنا.

وعن إصابة سالم العزيزي لاعب الوصل، قال الشعفار: أصيب العزيزي بثلاثة كسور في الوجه في آخر مباراة شارك فيها مع الفريق بالدوري، وأمامه عدة أسابيع قبل العودة، وليست هذه مشكلة للوصل لأنه يملك اللاعبين القادرين على تعويض أي غيابات، ومطلوب حماية اللاعبين لأن المشكلة في عدم حمايتهم داخل الملعب، وسبق تعرض لاعبنا فابيو دي ليما للضرب في أحد الضلوع، وتحدثنا بشكل ودي مع لجنة الحكام، ولم نحتج رسمياً، لأن الشكوى لن تحل المشكلة، وهذا الأمر تأثيره ليس قاصراً على الوصل فقط، ولكن على باقي أندية الدوري، وأطلب فقط محاسبة اللاعبين المخطئين .

من ناحية أخرى، اعتذر علي صالح لاعب الوصل، إلى جماهير الشارقة الغاضبة بعد احتفاليته أمامها بالهدف الذي سجله لفريقه، وقال : أتمنى أن يسامحني جمهور الشارقة إذا أخطأت، لكني لم أقصد الاحتفال أمامهم ، ولكننا تعودنا في الوصل على الاحتفال بالتسجيل في هذا الجانب من الملعب عندما نحرز هدفاً على ملعبنا في هذا المرمى، وأنا أحترم نادي الشارقة وجماهيره كثيراً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز