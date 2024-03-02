عجمان.. أول فوز على ملعبه بعد 15 جولة

انتظر عجمان حتى الجولة 15 لتحقيق الفوز الأول على ملعبه في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، عندما اقتنص 3 نقاط غالية أمام منافس مباشر على البقاء فريق الإمارات، تقدم بها خطوة كبيرة للأمام مقابل مضاعفة الموقف المعقد لمنافسه، وحرص لاعبو عجمان بعد نهاية المباراة على تحية جمهورهم الذي ساند بقوة وخرج سعيداً.

وعبر الروماني دانيال ايسايلا، المدير الفني لفريق عجمان عن سعادته الكبيرة بالنتيجة وأهدى الفوز إلى روح والده الذي رحل قبل أسبوعين وقال: عندما ينتهي الأمر بشكل إيجابي نكون سعداء، المباراة كانت من أفضل المباريات لفريقي هذا الموسم، صنعنا فيها 12 فرصة على الأقل والأداء كان ممتازاً، في الشوط الثاني حدث بعض الضغط علينا وتراجعنا قليلاً، ولكن رغم ذلك نجحنا في تأمين النتيجة بهدف ثان، أتمنى أن تكون بداية جيدة لنا وصفحة جديدة وأهدي الفوز لروح والدي.

ومن جهته لم يخف الإيطالي والتر زينغا مدرب ((الصقور)) حزنه من النتيجة مؤكداً استمرار الأخطاء التي أدت للخسارة وقال: المباراة كانت صعبة على الفريقين، كالعادة منحنا المنافس هدايا استغلها بشكل جيد، حاولنا صناعة شيء قبل هدف عجمان الأول ولكن مجهودنا لم يكن كافياً، وبالتأكيد النتيجة أسعدت عجمان ولكن الأمر لم ينته بالنسبة لنا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز