Sunday, 03 March 2024 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عجمان.. أول فوز على ملعبه بعد 15 جولة

3/2/2024 7:19:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتظر عجمان حتى الجولة 15 لتحقيق الفوز الأول على ملعبه في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، عندما اقتنص 3 نقاط غالية أمام منافس مباشر على البقاء فريق الإمارات، تقدم بها خطوة كبيرة للأمام مقابل مضاعفة الموقف المعقد لمنافسه، وحرص لاعبو عجمان بعد نهاية المباراة على تحية جمهورهم الذي ساند بقوة وخرج سعيداً.

وعبر الروماني دانيال ايسايلا، المدير الفني لفريق عجمان عن سعادته الكبيرة بالنتيجة وأهدى الفوز إلى روح والده الذي رحل قبل أسبوعين وقال: عندما ينتهي الأمر بشكل إيجابي نكون سعداء، المباراة كانت من أفضل المباريات لفريقي هذا الموسم، صنعنا فيها 12 فرصة على الأقل والأداء كان ممتازاً، في الشوط الثاني حدث بعض الضغط علينا وتراجعنا قليلاً، ولكن رغم ذلك نجحنا في تأمين النتيجة بهدف ثان، أتمنى أن تكون بداية جيدة لنا وصفحة جديدة وأهدي الفوز لروح والدي.

ومن جهته لم يخف الإيطالي والتر زينغا مدرب ((الصقور)) حزنه من النتيجة مؤكداً استمرار الأخطاء التي أدت للخسارة وقال: المباراة كانت صعبة على الفريقين، كالعادة منحنا المنافس هدايا استغلها بشكل جيد، حاولنا صناعة شيء قبل هدف عجمان الأول ولكن مجهودنا لم يكن كافياً، وبالتأكيد النتيجة أسعدت عجمان ولكن الأمر لم ينته بالنسبة لنا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN02032024000110011019ID1107926552

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث