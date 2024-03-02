علي بالجافلة: التكريم قلادة شرف

عبر علي خميس بالجافلة، أحد رموز الفروسية، وأول رئيس لنادي دبي لسباق الخيل، عن فخره واعتزازه بالتكريم، واعتبره قلادة في مسيرته مع السباقات، التي بدأت منذ التأسيس، وقال تفصيلاً: (( اعتز بالتكريم واعتبر ما قدمته واجباً تجاه دولتي ووطني، وأشكرهم كثيراً على هذا التقدير، والتكريم زاد من حبي للعمل، الذي شاركت به زملائي منذ سنوات طويلة)).

وأوضح بالجافلة أن تطور السباقات في الإمارات يدفعه لتقديم اقتراح لنادي دبي لسباق الخيل، ليقوم بتبني فكرة إنشاء شركة تختص بتعدد ملكية الخيل الواحد، بمعنى أن يكون الحصان بالمشاركة لأكبر عدد من الراغبين، ولكن بشرط أن تكون هناك جهة تشرف على ذلك.

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