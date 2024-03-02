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عبد الله بن ماجد: الجائزة تكريم للرعيل الأول

3/2/2024 7:19:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقدم الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واللجنة المنظمة للجائزة، مؤكداً أن التكريم ليس له شخصياً فقط بل يشمل الرعيل الأول الذي أسس لسباقات الدولة، وللذين عملوا معنا منذ البداية، والذين كذلك تعلمنا منهم في هذا المجال.

وأضاف أن كل الإنجازات التي تحققت في قطاع الفروسية وسباقات الخيل منذ التأسيس يعود الفضل لها إلى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته الثاقبة التي أوصلت هذه الرياضة إلى العالمية، وأصبحنا مثالاً يحتذى به في التميّز سواء عبر الانتصارات التي تحققها خيول الإمارات أو تنظيمنا لأقوى وأضخم السباقات والفعاليات العالمية المرتبطة بسباقات الخيل.

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