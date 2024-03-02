حمدان السبوسي: شكراً فارس العرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقدم المالك الشاب حمدان السبوسي، بخالص الشكر والتقدير لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه له في مسيرته بعالم سباقات الخيل، معبراً في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بنيله جائزة ((اختيار الجمهور))، خلال الأمسية.
وأضاف أنه عشق سباقات الخيل منذ الصغر، وأن تشجيع فارس العرب له أسهم في دخوله إلى هذا العالم، الذي يأمل أن يحقق فيه الكثير من الإنجازات، عقب الرحلة الرائعة التي خاضها مع البطل المعتزل ((الجيرز))، الذي حل في مركز الوصافة في كأس دبي العالمي العام الماضي، بالإضافة إلى فوز البطل بلقبي الجولة الأولى والثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي.
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