حمدان السبوسي: شكراً فارس العرب

تقدم المالك الشاب حمدان السبوسي، بخالص الشكر والتقدير لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه له في مسيرته بعالم سباقات الخيل، معبراً في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بنيله جائزة ((اختيار الجمهور))، خلال الأمسية.

وأضاف أنه عشق سباقات الخيل منذ الصغر، وأن تشجيع فارس العرب له أسهم في دخوله إلى هذا العالم، الذي يأمل أن يحقق فيه الكثير من الإنجازات، عقب الرحلة الرائعة التي خاضها مع البطل المعتزل ((الجيرز))، الذي حل في مركز الوصافة في كأس دبي العالمي العام الماضي، بالإضافة إلى فوز البطل بلقبي الجولة الأولى والثانية من بطولة آل مكتوم للتحدي.

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