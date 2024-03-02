الإعلام العالمي يحتفي ببطولة «البدلات النفاثة» في دبي

تابع ملايين المشاهدين من مختلف قارات العالم، فعاليات بطولة دبي للبدلات النفاثة البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم للطيران من دون طائرة وباستخدام بدلات ذات محركات نفاثة، والتي نظمها مجلس دبي الرياضي، وشركة غرافيتي الرائدة في هذا النوع من السباقات الجوية، وبالتعاون مع نادي سكاي دايف دبي، وإكس دبي، وأقيمت الفعاليات في دبي هاربر.

وسلطت وسائط الإعلام العالمية، الضوء على البطولة ووصفت في عناوينها المشاركين بأنهم ((رجال حديديون)) في ربط بين البطولة واللقطات التمثيلية التي شاهدها العالم في أفلام الرجل الحديدي، كما خصصت مساحات واسعة للحديث عن النجاح الكبير الذي حققته البطولة في الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ومنصات وسائط التواصل، ومن أبرزها قنوات ((CNN))الدولية، وفوكس نيوز، وسكاي نيوز، وتلفزيون ((إن دي تي في)) الهندي، ووكالة الأنباء العالمية أسوشيتد برس، والعديد من الصحف والمواقع الأمريكية ومن أبرزها موقع صوت أمريكا، ونيويورك بوست، وجلوبال نيوز، وايه بي سي نيوز. واختارت وكالة أنباء رويترز، صورة من منافسات البطولة من بين أفضل الصور لتتناقلها من بعدها العديد من المواقع العالمية.

وفي حديثها عن البطولة قالت قناة ((CNN)) عبر موقعها الإلكتروني: من الهندسة المعمارية المستقبلية إلى البنية التحتية الرائدة، ليست دبي غريبة على الابتكارات الرائعة، تحولت دبي ((مدينة التفوق)) إلى خيال علمي كامل حينما حلق ثمانية طيارين يرتدون البدلات النفاثة مثل فيلم الرجل الحديدي من إنتاج شركة مارفل في السماء، ومع ذلك لم يكونوا يقاتلون الأشرار الفائقين أو أمراء الحرب الفضائيين، وإنما على خلفية ناطحات السحاب واليخوت الفاخرة، تنافس الرياضيون المحمولون جواً في بطولة دبي للبدلات النفاثة الأولى من نوعها في العالم، وهو حدث نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة غرافيتي إندستريز.

ونشرت وكالة أسوشيتد برس، موضوعاً بعنوان طيارو الرجل الحديدي يتسابقون ببدلات نفاثة على خلفية ناطحات السحاب في دبي، ونشرت قناة إن دي تي في الهندية موضوعاً في موقعها الإلكتروني قالت فيه: استضافت دبي حدثاً استثنائياً، حيث اصطف الطيارون على المدرج للمشاركة في أول سباق للبدلات النفاثة على الإطلاق، في مواجهة الأفق المثير للإعجاب لناطحات السحاب الشاهقة في دبي أظهر العرض المستقبلي طيارين يناورون ببراعة في المسار ببدلات نفاثة قوية تشبه مشاهد مباشرة من فيلم الرجل الحديدي.

أحلام أبطال

ونشرت صحيفة نيويورك بوست عبر موقعها الإلكتروني موضوعاً بعنوان: الطيارون الباحثون عن الإثارة الذين يرتدون حزم الطائرات النفاثة يجعلون أحلام الأبطال الخارقين حقيقة مع أول سباق للبدلات النفاثة على الإطلاق: إنها تقنية الرجل الحديدي. وقالت: يتنافس هؤلاء الطيارون في فيلم توني ستارك القادم مع شاشة تكبير تذكرنا بفيلم الرجل الحديدي من إنتاج مارفل، 8 طيارين يرتدون بدلة نفاثة قاموا بالإقلاع من دبي كجزء مما يطلق عليه أول سباق للبدلات النفاثة على الإطلاق، كما نشرت الخبر في حسابها في منصة تويتر بعنوان: الرجال الحديديون ببدلات نفاثة بسرعة 80 ميلاً في الساعة يجوبون دبي في أول سباق على الإطلاق.

وتناول موقع الهندسة الممتعة (إنترنستنغ إنجنير) العالمي، موضوعاً موسعاً عن البطولة بعنوان متسابقون ببدلات نفاثة على طراز الرجل الحديدي يتنافسون في أول سباق في العالم في دبي، وقال فيه حققت دبي إنجازاً عالمياً آخر مع سباق دبي للبدلات النفاثة لتصبح دبي وجهة للمغامرات بفضل العديد من المبادرات المبتكرة مثل خط الانزلاق المثبت في المعالم السياحية مثل مرسى دبي وبرج خليفة أطول مبنى في العالم، وتعمل المدينة أيضاً على تقديم سيارات الأجرة الطائرة، إن أصوات المحركات النفاثة والأفق العالي في الخلفية ليس جديداً على دبي المدينة التي تستضيف أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

ومن أبرز الوسائط الإعلامية مجلة (ذا أتلانتك) الأمريكية الشهيرة، وقناتي ABC وCBN الفلبينيتين، وتلفزيون ((CGTN)) الصيني، وتلفزيون((CCYV)) الصيني، ومجلة ويب. دي الألمانية، وصحيفة في جي النرويجية، وموقع بيلد الألماني، وموقع يونغ بوست الصيني، وموقع((PNN)) الصيني، وموقع ون إنديا الهندي، وراديو (كايو 96.9) الأمريكي، وموقع يورك ديسباتش الأمريكي، وغيرها الكثير من القنوات والمواقع الأوروبية والأمريكية والآسيوية.

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