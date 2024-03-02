«ميليتاري لو» يفاجئ الجميع في «آل مكتوم كلاسيك» بـ «الإمارات سوبر ساترداي»

حفلت أمسية ((الإمارات سوبر ساترداي))، ثالث الأمسيات الثلاث الكبرى لـ ((كرنفال سباقات دبي))، التي أقيمت برعاية ((طيران الإمارات))، على مضمار ((ميدان)) العالمي، بالكثير من المفاجآت القوية، التي أطاحت بالترشيحات، كانت أبرزها على الإطلاق، تحقيق ((ميليتاري لو)) لناصر عسكر، لقب ((آل مكتوم كلاسيك)).

وشهد الأمسية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم.

كما حضر الأمسية المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، ومحمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

جوائز تميز

وكان الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، قد قام بتكريم الفائزين بجائزة ((صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل))، إذ نال كل من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وعلي خميس بالجافلة، جائزة العطاء الدؤوب، تقديراً للدور الكبير الذي قاما به تجاه السباقات منذ التأسيس في تسعينيات القرن الماضي، فيما تم منح جائزة التميز للمدرب العالمي سعيد بن سرور، نظراً لإنجازاته المحلية والعالمية في عالم سباقات الخيل، بينما حصل المالك الشاب حمدان السبوسي على جائزة اختيار الجمهور، لتألق خيوله الموسم الماضي، أبرزهم وصيف النسخة السابقة من كأس دبي العالمي ((الجيرز)). كما حصل النجم الياباني الأسطوري المعتزل العالمي ((إكوينوكس))، على جائزة أفضل حصان، فيما ذهبت جائزة أفضل مالك إلى ((سيلك ريسنغ))، بينما توج المدرب الإيرلندي المخضرم آيدين أوبراين بجائزة أفضل مدرب، فيما حصل ريان مور على جائزة أفضل فارس.

نجاح كبير

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إن الأمسية كانت ناجحة على كافة المقاييس، خاصة الوجود الجماهيري الغفير، الذي حطم الأرقام القياسية في عدد الحضور في تاريخ هذه الأمسية. وأضاف أن السباق هو بروفة مصغرة للحدث المنتظر، كأس دبي العالمي، وهذا يعطينا مؤشراً على الأحداث التي ستشهدها الأمسية العالمية أواخر الشهر الجاري، مشيراً إلى أن المؤشرات كلها إيجابية، بما فيها المشاركات المتوقعة العالمية في الأمسية.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إن جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، هي غالية على الجميع، والأسماء التي تم تكريمها خلال الأمسية، هي شخصيات معروفة، قدمت الكثير لعالم السباقات، كما أنها تمنح الحافز للجميع على تقديم الأفضل في هذا القطاع.

وعن تقييمه لكرنفال سباقات دبي، عقب إعادة هيكليتها العام الماضي، أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، أنه سيتم تقييم هذه التجربة الجديدة، عقب نهاية الموسم الحالي، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات، وبعدها سنقوم بوضع خططنا للموسم القادم، والتي سنقدم من خلالها الأفضل.

الشوط الأول

وحقق ((صني دو لوب)) لحمد علي مرشد خميس المرر، لقب الشوط الأول ((الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي))، المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى))، على المسار الرملي، برعاية ((المغامرات العربية))، البالغ قيمة جوائزه 600 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب حمد المرر، مسجلاً زمناً قدره 2:15.16 دقيقة، وبفارق رأس عن ((إيه إف الوجل)) لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

الشوط الثاني

واقتنصت ((سندريلا دريم)) لجودلفين، لقب الشوط الثاني ((جميرا الـ 1000 جينيز))، المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر ((قوائم))، على المسار العشبي، برعاية ((الإمارات للشحن الجوي))، البالغ قيمة جوائزه 800 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمنا قدره 1:37.62 دقيقة، وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن ((جيولوجيست)) لـ ((إيكليبس ثروبريد بارتينرز))، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدربة آيمي ميرفي.

الشوط الثالث

وظفر ((لوريل ريفر)) لـ ((مزرعة جودمونت)) بلقب الشوط الثالث ((برج نهار))، لمسافة 1600 متر ((الفئة الثالثة))، على المسار الرملي، برعاية ((الإمارات للشحن الجوي))، البالغ قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:36.90 دقيقة، وبفارق 6 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن ((قريب)) لأبوبكر كادورا، بقيادة الفارس أوسكار شافيز، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الرابع

وخطفت ((فروست آت داون)) لعبد الله المنصوري، لقب الشوط الرابع ((ند الشبا تيرف سبرنت))، لمسافة 1000 متر ((الفئة الثالثة))، على المسار العشبي، برعاية ((الإمارات سكاي واردز))، البالغ قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب وليام نايت، مسجلة زمناً قدره 55.41 ثانية، ومحطمة الرقم السابق للشوط (55.90 ثانية)، وبفارق طولين ونصف الطول عن ((ستار أوف ميستري)) لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الخامس

وحقق ((بولد آكت)) لجودلفين، لقب الشوط الخامس ((دبي مدينة الذهب))، لمسافة 2410 أمتار ((الفئة الثانية))، على المسار العشبي، برعاية ((emirates))، البالغ قيمة جوائزه مليوناً و400 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2:26.03 دقيقة، وبفارق طولين عن ((وارين بوينت))، أيضاً بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السادس

وتوج ((ميليتاري لو)) لناصر عسكر بلقب الشوط السادس ((آل مكتوم كلاسيك)) لمسافة 1900 متر ((الفئة الثانية))، على المسار الرملي، برعاية ((طيران الإمارات))، البالغ قيمة جوائزه مليوناً و700 ألف درهم، بقيادة الفارس أوسكار شافيز، وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:58.07 دقيقة، وبفارق طول عن ((ووك أوف ستارز)) لـ ((عذبة للسباقات))، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

وظفر ((فورت باين)) لـ ((آلعين جاتير))، بلقب الشوط السابع ((رأس الخور)) لمسافة 1400 متر ((الفئة الثالثة))، على المسار العشبي، برعاية ((طيران الإمارات))، البالغ قيمة جوائزه مليوناً و400 ألف درهم، بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب نيكولاس كولوري، مسجلاً زمناً قدره 1:22.09 دقيقة، وبفارق رقبة عن ((تامبورادا)) لـ ((نقابة سام))، بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثامن

واقتنص ((ليدينج سبيريت)) لـ ((تتش جولد للسباقات)) لقب الشوط الثامن ((مهب الشمال))، لمسافة 1200 متر ((الفئة الثالثة))، على المسار الرملي، برعاية ((طيران الإمارات للعطلات))، البالغ قيمة جوائزه مليوناً و200 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:11.59 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن ((فريدم فايتر)) لـ ((نيغار بيرك – نقابة ايري ريسينج – سوريمار))، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط التاسع

وخطف ((ليجند أوف تايم)) لجودلفين، لقب الشوط التاسع ((جميرا كلاسيك)) لمسافة 1800 متر ((قوائم))، على المسار العشبي، برعاية ((المغامرات العربية))، البالغ قيمة جوائزه 800 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:49.83 دقيقة، وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن ((ميوزيكال آكت)) لجودلفين، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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