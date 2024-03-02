الوحدة يحسم «الديربي» بثلاثية في مرمى الجزيرة

حسم الوحدة، أمس، مواجهة ((الديربي)) أمام الجزيرة لمصلحته بنتيجة 3 - 2 باستاد آل نهيان، في ختام الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ليحقق ((العنابي)) فوزه الثاني على التوالي.

ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة، وصعد للمركز الرابع ، بينما توقف رصيد الجزيرة عند النقطة 20 وتراجع سابعاً.

افتتح الإيراني أحمد نور الله التسجيل للوحدة في الدقيقة 17، وتألق مدافع العنابي بيمنتا، وأنقذ فريقه من هدفين محققين، بعدما تدخل في الوقت المناسب أمام علي مبخوت.

وعزز البرازيلي آلان ماركيز تقدم ((العنابي)) بهدف في الدقيقة 41، وقلص الكونغولي نيسكينز كيبانو النتيجة، وسجل الهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 44، وأدرك كيبانو التعادل بالدقيقة 62، وأعاد آلان التقدم للوحدة مجدداً، وسجل هدفاً جميلاً في الدقيقة 69.

وتخطى النصر نظيره بني ياس بهدف دون رد في استاد آل مكتوم، سجله ميديروس في الدقيقة 21، ، وبهذه النتيجة رفع ((العميد)) رصيده إلى 21 نقطة بالمركز السادس، وتجمد ((السماوي)) عند 16 نقطة عاشراً.

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