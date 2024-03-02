العطية بطل رالي أبوظبي الصحراوي للمرة الرابعة

تُوّج القطري ناصر العطية أمس بلقب النسخة 33 لرالي أبوظبي الصحراوي عن فئة السيارات التيميت وجاء التشيكي بروكوب ثانياً، والسعودي يزيد الراجحي ثالثاً، ليضم العطية إلى خزائنه اللقب الرابع له في تاريخ الرالي، بعد فوزه به أعوام 2008، 2016، و2021.

أقيم الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية. وكانت المرحلة الخامسة والختامية من الرالي ((مرحلة طيران أبوظبي)) انطلقت لمسافة 206 كلم.

وفاز الأمريكي أوستن جيمس بلقب فئة ((الشالنجر))، والإماراتي منصور الهلي بلقب فئة السيارات اس اس في وهو الفوز الثاني للهلي في رالي أبوظبي الصحراوي.

وتُوج الجنوب أفريقي آرون مير بطلاً لسباق الدراجات النارية ((رالي جي بي))، وفاز الإماراتي عبدالعزيز أهلي، بلقب فئة الدراجات النارية ((كواد))، وخطف البولندي دابرويسكي لقب فئة الدراجات النارية ((رالي 2)).

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