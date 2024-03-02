بروكسل.. والخوف على التجربة الألمانية

قضيت خمسة أيام فى بروكسل عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي لحضور اجتماعات لجنة الشراكة المصرية الأوروبية، تمهيداً لتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية شاملة قريباً بين الجانبين. خلال الزيارة قابلت العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي وإعلاميين، ودارت النقاشات عن موضوعات متعددة أهمها بطبيعة الحال تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة واحتمالات تطوره والصراع في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك العلاقات المصرية الأوروبية، خصوصاً في المجال الاقتصادي.

لكن ما لفت نظري أيضاً أن بعض الأوروبيين صار شديد القلق من صعود اليمين المتطرف، بما يؤدي إلى تغيير شكل القارة العجوز، بل وربما إلى تهديد الاتحاد الأوروبي في صميم وجوده.

كتبت وتحدثت عن هذا الأمر، لكن ما لم أتطرق إليه ما قاله لي أحد الدبلوماسيين الذين قابلتهم وهو خشيته تحديداً من تهديد التجرية الديمقراطية الألمانية، بصعود جديد لليمين المتطرف يذكرنا بصعود النازية أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي وحتى سقوطها وهزيمتها في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.

كلام المسؤول معي كان دردشة خاصة، وبالتالي لم أكتب أو أتحدث عنه، إلا أني فوجئت بمقال يحمل نفس الفكرة للكاتب مارك جونز على موقع ((بروجكت سندكيت)) وفكرته تحمل العنوان التالي: ((هل يتكرر ما حدث عام 1933 في العام الحالي 2024))؟!.

فكرة المقال تتشابه إلى حد كبير مع ما سمعته في بروكسل وكذلك ما سمعته من بعض الدبلوماسيين الأوروبيين في عواصم عربية متعددة. نعلم تماماً أن اليمين المتطرف والشعبوي سجل صعوداً لافتاً في بعض الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة خصوصاً في النمسا وهولندا والسويد كما أنه صار الحزب الرئيسي الحاكم في إيطاليا. إضافة لصعوده ونفوذه في كل من المجر وسلوفاكيا.

وصار واضحاً أن اليمين المتطرف ينشط أكثر في العديد من بلدان أوروبا الشرقية التي كانت تشكل جزءاً من الاتحاد السوفييتي قبل انهياره أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

لكن ورغم كل هذا الصعود في العديد من أنحاء أوروبا فإن صعود هذا التيار في ألمانيا هو الذي يمثل عامل القلق الأكبر، لأن ألمانيا هي قلب أوروبا وهي رمانة الميزان في أوروبا، والداعم الاقتصادي الأكبر للاتحاد وللعديد من بلدانه. ولولا دعمها لوقعت اليونان ضحية الإفلاس الاقتصادي قبل سنوات.

اليمين المتطرف يسجل حضوراً لافتاً في ألمانيا، وبعد أن تمكنت المستشارة السابقة انجيلا ميركل من الاستمرار في منصبها لأطول فترة من 2005 حتى 2021، فقد اعتزلت العمل السياسي، وتعرضت لانتقادات عديدة من الأحزاب المتطرفة بسبب ((سياسة الباب المفتوح)) التي اتبعتها مع المهاجرين، خصوصاً السوريين لدرجة أن بعض هذه الانتقادات جاء من داخل حزبها المسيحي الديمقراطي.

في تقدير هؤلاء المنتقدين فإن هذه السياسة هي التي تسببت في صعود حزب ((البديل من أجل ألمانيا)) اليميني الشعبوي المعارض للهجرة، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان الاتحادي، كما سجلت حركة ((وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب)) واختصارها ((بيجيدا)) صعوداً واضحاً في شعبيتها في ألمانيا.

المخاوف في ألمانيا وأوروبا هي أن يتكرر في العام الحالي 2024 ما حدث بالضبط في 30 يناير 1933 في ألمانيا حينما وصل أدولف هتلر وحزبه الاشتراكي للحكم وصار مستشاراً لألمانيا، ولم يكن أحد يتوقع أن يقود ألمانيا والعالم إلى الكارثة.

وقتها ظن كل السياسيين الألمان أنه سيكون رجلاً ينقذ ألمانيا بعد سقوط نظام فايمار الديمقراطي الليبرالي، لكن نعلم جميعاً أن هتلر تمكن من إزاحة كل منافسيه وأشعل الحرب العالمية الثانية التي تسببت في مقتل أكثر من 60 مليون شخص منهم 40 مليون مدني و20 مليون جندي.

المخاوف في بروكسل وسائر أنحاء القارة الآن تقول إن انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل قد تشهد صعود اليمين الأوروبي، وهو ما قد يقود إلى صعود هذا التيار في غالبية أنحاء القارة. لكن إذا حدث هذا الصعود أيضاً في ألمانيا نفسها فإن القارة الأوروبية بأكملها ستكون مرشحة للانجراف إلى موجة يمينية متطرفة أبرز ملامحها التصدي لظاهرة الهجرة خصوصاً من بلدان العالم الثالث وزيادة موجة كراهية المسلمين ((الإسلاموفوبيا)) والانحياز لإسرائيل وعدم مواجهة التغيرات المناخية.

ما سمعته في بروكسل وغيرها أن التيار الليبرالي والديمقراطي في أوروبا ((يضع يده على قلبه)) خوفاً من صعود التيار اليميني المتطرف عموماً، وخصوصاً في ألمانيا.

يقول أنصار هذا التيار إنهم لا يستبعدون إذا تمكن المتطرفون من مواصلة الصعود أنهم قد يفككون الاتحاد نفسه. وفي هذه الحالة فإن المستفيد الأكبر من هذا السيناريو حال حدوثه هو روسيا والصين، إضافة للمتطرفين في كل أنحاء العالم من الأرجنتين غرباً إلى إسرائيل في الشرق الأوسط، والبطل الأساسي هنا سيكون المرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب الذي صار الأب الروحي لهذا التيار عالمياً.