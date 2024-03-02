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الكلام الموزون

3/2/2024 7:19:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

من الأمور النادرة في الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، أن يكون هناك إجماع بخصوص أبطالها، إلا أن فريق الوصل قد أبطل هذه القاعدة، فما من أحد تسأله عن توقعاته للبطل المنتظر لدوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم إلا وقال دونما تفكير: الوصل، وأعقب ذلك بقوله: ستكون أحكام كرة القدم غير عادلة إذا فاز بالبطولة فريق آخر.

وعلى الرغم من الفوز المحوري الذي حققه الفريق على الشارقة مؤخراً وأكد به صدارته، وحافظ به على الفارق الكبير بينه وبين منافسيه، إلا أن هناك ثلاثة تصريحات خرجت من أبناء الأسرة الوصلاوية في أعقاب المباراة تسعد بسماعها كونها تتصف بالعقل والحكمة، وكأنها موزونة بميزان دقيق، أولها كان من رئيس مجلس الإدارة أحمد الشعفار الذي رفض حديث البطولة المبكر قائلاً: تعلمنا من رئيس النادي سمو الشيخ أحمد بن راشد منطق الفروسية، فالفارس لا يكون بطلاً بتقدمه في بداية السباق، ولكن عندما يصل إلى خط النهاية.

وعندما سألوا مدرب الفريق الصربي يانوش نفس السؤال قال: ليس من المنطقي أن تتحدث عن فريق بطل ولا يزال هناك 11 جولة تساوي 33 نقطة بالتمام والكمال.

أما ثالث المتحدثين فكان كابتن الفريق الإماراتي المتألق علي صالح الذي سألوه عن سبب حصوله على البطاقة الصفراء وهو يعلن عن فرحته في أعقاب تسجيله الهدف الثاني الذي أكد فوز فريقه بأغلى 3 نقاط دون أن يسيئ لأحد: سامحوني إذا كان قد بدر مني شيء لا أعرفه أو لا أقصده.

كلمات أخيرة

إنها كلمات موزونة دالة على وعي رئيس، وواقعية مدرب، وأخلاقيات كابتن، ومسيرة فريق ذاهب نحو الهدف.

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