شاعرات العرب (1-2)

من المسلمات البدهية عند العرب، ((أنْ ليس أحد من العرب إلا وهو قادر على الشعر))، فالشعر فيهم طبيعة وسليقة، والعرب كلها شعراء، فإذا كان ذلك كذلك، فلا ينبغ منهم إلا من كان نابغاً، وهؤلاء هم من وصلتنا أشعارهم.

وكل ما يقال في الرجال في جنس النساء يقال، فاللغة واحدة، والطبيعة واحدة.. وإنما يكون التفاوت في فنون الشعر، والاختلاف في قوته ورصفه. وقد كمل ونبغ من الرجال كثير، أصحاب المعلقات، وشعراء صدر الإسلام، والعصرين الأموي والعباسي، والعصور التالية.

ولم ينبغ من الشاعرات إلا أقل القليل. ومما زاد في قلتهن نظرة العرب إليهن، فإن العرب لا يعدّون كل من تقول الشعر شاعرة، وإنما الشأن فيمن تكون فيه من المكثرات، وتكون فيه من المتصرفات، فتكثّر فنونه، وتعدد معانيه، فتكون كفلانة أو علانة، وحينئذ يتناشدون شعرها، ويرفعون مهرها.

ولا يهولنك كثرة أسماء الشاعرات اللاتي قلن شعراً، فليس لهن إلا الأبيات القليلة، ولم تنبغ منهن إلا الخنساء وليلى الأخيلية، وما شعرت الخنساء حتى قتل أخوها صخر. على أن شعر المرأة العربية أكثره في الرثاء، وسائره في الغزل، وإثارة نخوة الرجال، وصناعة الأبطال، وحضهم على القتال، وطلب الثأر، وترقيص الأطفال.

وقد يصل الأمر بإحداهن إلى اقتحام ساحة المعركة بقصيدها. فقد رووا أنه لما اشتد الوغى يوم التحالق وخاف بنو بكر من الفرار، أقبلت إحداهن ترتجز.

نحن بنات طارق... نمشي على النمارق

شبهت أباها بالنجم الطارق في علوه ومكانه.

ومن الشعر الذي لا يفنى التعجب من بلاغته، أبيات جليلة أخت جساس، وكان أخوها قتل زوجها كليباً، قالت:

يا قتيلاً قوض الدهر به... سقف بيتي جميعاً من عل

هدم البيت الذي استحدثته... وانثنى في هدم بيتي الأول

يشتفي المدرك بالثأر وفي... دركي ثأري ثكل مثكلي

إنني قاتلة مقتولة... ولعل الله أن يرتاح لي

قال ابن الأثير: أبياتٌ لو نطق بها الفحول لاستعظمت، فكيف بها من امرأة!.