مع أنني لست من هواة ألعاب المحاكاة، إلا أن فيلم ((جران توريسمو)) الذي شاهدته منذ مدة كان رفيعاً على جميع المستويات.

الفيلم مستوحى من السيرة الذاتية للبريطاني جان ماردنبورو، وهو لاعب شغوف في ألعاب محاكاة سباق السيارات، أتيحت له فرصة العمر من قبل شركة نيسان ليكون ضمن فريق القيادة الاحترافي وليتحول من بطل ألعاب محاكاة إلى بطل سباقات على أرض الواقع.

بالطبع لم يعكس الفيلم سيرة ماردنبورو بالدقة، ولكن تم تحويل أهم المجريات إلى فيلم يمكن عرضه على الشاشة الفضية.

الفكرة الرئيسة للفيلم، أن كثيراً من المراحل قد أحرقت لتحويل ماردنبورو من بطل افتراضي إلى حقيقي. كثيراً ما نردد أن حرق المراحل، يفسد المراحل المتعاقبة أو غالباً، لن تتهيأ المرحلة التالية ما لم نمر بالمرحلة السابقة، ولكن استطاع فيلم جران توريسمو أن يظهر عكس ذلك، وأن هناك مساحات يمكن لنا تجاوزها إذا كنا أكثر إبداعاً وابتكاراً.

السؤال المهم، ما هو احتمال أن يكون ماردنبورو بطلاً حقيقياً إذا لم يقترح المدير التنفيذي للشركة الفكرة الجريئة في تحويل لاعبي جران توريسمو الافتراضيين إلى سائقين حقيقيين؟ تكاد تكون النسبة ضئيلة لولا هذه الشجاعة في الطرح.

بالتالي تعبير حرق المراحل قد لا يتناسب مع بعض المواقف ويجب ألا يكون عقيدة نؤمن بها، لأن هناك نجاحات فوق الاستثنائية يمكن تحقيقها إذا حرقنا بعض المراحل بإبداع.

المفارقة هنا أنه لا يمكننا أيضاً إنكار بأن آلاف الساعات التي قضاها ماردنبورو خلف شاشات المحاكاة قد تكون في حد ذاتها مراحل أعدته ليكون ممن وقع عليهم الاختيار للانضمام للمسابقة الفعلية.

ماذا لو أحرقنا بعض المراحل لتنفيذ مشاريع مبتكرة لم تنفذ من قبل؟ ماذا لو استطعنا التمييز بين الظروف التي نستطيع حرق مراحلها وأخرى لن تستوي إلا إذا مررنا فيها بجميع المراحل حتى لا تبدو تجارب مبتورة؟