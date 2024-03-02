الإعلام لغة العصر

سعدت كثيراً بالاطلاع على المقر الجديد لمركز القادة للرياضيين بمسماه السابق واليوم تغير الاسم إلى مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، وما أتمناه هو أن يتم العناية والاهتمام بتدريس مادة تسمى الإعلام الرياضي، ومن الضروري وبعد ما وصلنا لهذه المرحلة نرى أهمية إنشاء أقسام لها على مستوى الكليات والجامعات الرسمية بالطبع، أما بقية المعاهد الأخرى فكلنا يعلم بأنها تبحث عن الربح المادي فالفارق كبير بين الجهتين!.

مع غزو الإعلام الحديث بتزايد انتشاره لدى الشباب بصورة واضحة لأن الصحافة الإلكترونية وصحافة الفيديو أصبحت أكثر طلباً منها في تخصصات الإعلام الرقمي في مجال الإذاعة والتلفزيون، خاصة أننا بدأنا التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهذا المجتمع بحاجة لنوعيات مختلفة من المتعاملين في مجال الإعلام الرياضي، فما قدمناه عبر العقود الماضية لم يعد يصلح لجيل اليوم، ولهذا فإنني أدعو المؤسسات المعنية بإدخال هذا العنصر إلى الدراسات النظرية وتطبيقها عملياً، واعتقد بأن الهيئة العامة للرياضة والمجلس الوطني للإعلام مستعدان لإدراكهما بهذا القطاع الحيوي المهم للمجتمع، الرياضة عنصر من العناصر المهيئة لشبابنا، لو أدركنا وقدمنا لهم السبل الكفيلة بتطوير ذاتهم وإمكانياتهم في خدمة الرياضة وقدرتهم على التأثير عبر هذه البوابة التي نعاني نقصاً شديداً في إعداد الممارسين فيها.

الرياضة أصبحت لغة العصر الحديث ولغة الفكر والتطور لأنها تخاطب الفئات والشريحة المختلفة باختلاف لغاتهم وثقافاتهم بالذات الشباب، فلابد أن تلعب دوراً مؤثراً في إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في مجال الإعلام الرياضي، ولذلك أصبح تدريس الإعلام الرياضي ضرورة ملحة في الجهات التي طالبت بها لكي ننهض ونرى وجوهاً شابة جديدة تتسلح علمياً وثقافياً بالتنسيق بين مؤسسات الدولة المختصة بهذا الشأن.

سعدت بزيارة المكان الجميل الذي تم صيانته على أعلى المستويات الإنشائية، وساهم على إشراف وخروج المركز بهذه الصورة الجميلة الأخ سعيد عبد الغفار مدير عام الهيئة العامة للرياضة السابق، فقد ترك بهذا العمل ذكرى طيبة، وأرى أن هذا المكان يعد خطوة مهمة، وإننا بحاجة ماسة إلى إعداد وإخراج الكوادر الإدارية من بينها تدريس الإعلام الرياضي.. والله من وراء القصد