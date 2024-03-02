الجمال المحاصر بالقبح

صحيح أننا كبشر نسعى لإنسانيتنا بشكل مستمر عبر التمسك بالقيم والدعوة لها، والبحث عن مكامن الجمال فينا وحولنا، ومحاولة إبرازها وإعلائها، نبحث عن الجمال فيما نهتم ونحب ونلبس ونسكن ونأكل ونقرأ، في أجسادنا وعلاقاتنا، في اهتماماتنا وأسماء أبنائنا، في أسفارنا وفي حلنا وترحالنا، لقد تحول الجمال من مجرد فلسفة خالصة إلى ممارسة يومية، ومن موضوع علمي إلى سعي إنساني دائم، ومحل احتفاء وتقدير على جميع المستويات.

السعي للجمال انتقل من كونه اهتماماً فلسفياً خاصاً بالفلاسفة وعلماء الأخلاق ونقاد الفن والأدب إلى حياة كاملة نتنفسها، عنوانها: الجري خلف الجمال عبر أكبر صناعة عرفها تاريخ الإنسان، وهي صناعة الجمال، التي ترتفع على أضخم وأهم دور الأزياء والعطور وأدوات التجميل ومراكز الرياضة ومستشفيات وعيادات وأطباء وعلاجات التجميل، إضافة لمسابقات كمال الأجسام وملكات الجمال، وسياسات بناء أجمل الحدائق والشوارع والمباني، وإنفاق المليارات على أجمل المدن والمكتبات والمطارات وأعظم المراكز الثقافية و...

كل هذا الجهد البشري ليس سوى سعي وتنافس لا يتوقف للوصول إلى الجمال، والقبض على الأجمل، بالرغم من أن سطوة الشر هي الأقوى صوتاً في العالم، ومنطق القوة والحروب الظالمة هي من يقرر المصير والسياسات، بينما تسير آلات الموت التي تحصد أرواح الأبرياء جنباً إلى جنب، وبلا خوف من أي قانون، وبلا تردد مع كل تلك الجهود والسعي العظيم نحو الجمال والرقي، فكيف يأتلف الشر مع الجمال، وكيف يتعايشان جنباً إلى جنب؟.

كيف يزعم الذين يدعون أنهم ديمقراطيون ومتحضرون وواضعو شرائع حقوق الإنسان وهي قمة من قمم الجمال، وهم يمهدون الطريق للقتلة كي يسيروا ببنادق محشوة ويعودوا بها فارغة، وبرؤوس مرفوعة بعد أن أفرغوا رصاصهم في أكثر العيون براءة وجمالاً؟، أي مقدار من الندم وتأنيب الضمير سنحتاج لنكفر عن عجزنا، ولننسى أثر تلك العيون؟.

إننا ونحن نعجب بقوة البطل الشرير في الرواية والفيلم والمسرحية، ونتمنى أن ينجو وأن يواصل كي يبقى تدفق المتعة يملأ قلوبنا، إنما نطلق سراح بعض الشر الكامن فينا أو ننفس عنه، فما من بشر إلا وفيه بعض من الظلام مقابل الكثير من النور!.