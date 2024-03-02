أمريكا تبدأ إسقاط المساعدات جواً على غزة

تتواصل جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس سعياً لهدنة قبل بدء شهر رمضان في 10 أو 11 مارس، تتيح تبادلاً للأسرى وإدخال مزيد من المساعدات، بينما بدأت الولايات المتحدة أول عملية إسقاط جوي للمساعدات في غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة اليوم، لكن صحيفة إسرائيلية ذكرت أن إسرائيل لن ترسل أي وفد للقاهرة إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وقال المصدران إن مقتل أكثر من 100 فلسطيني بنيران إسرائيلية الخميس بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات، لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى الإسراع من أجل الحفاظ على التقدم المحرز في سير المفاوضات.

وذكر المصدران أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة وتبادل أسرى. وأوضحا أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه.

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير قوله إن إسرائيل لن ترسل أي وفد إلى القاهرة ما لم تحصل على قائمة كاملة بأسماء الأسرى الأحياء المحتجزين في غزة.

وذكرت أن أهم قضية يجري العمل عليها هي عدد الأسرى الذين سيُطلق سراحهم من الجانبين.

6 أسابيع

ويجري الحديث عن هدنة مدتها ستة أسابيع تطلق خلالها حماس سراح 42 إسرائيلياً من النساء والأطفال دون سن 18 عاماً إلى جانب المرضى والمسنين، بمعدل أسيرة واحدة في اليوم مقابل إطلاق سراح عشرة معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وتطالب حماس بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت (واي نت) عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله، أمس، إنه لن يشارك وفد إسرائيلي في المفاوضات ما لم تقدم ((حماس)) قائمة بأسماء الأسرى الأحياء المحتجزين لديها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 30320، والجرحى إلى الجرحى 71533 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. وقالت إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 92 شخصاً وأصابت 156 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفي بيت حانون شمالي القطاع المحاصر، قال سكان ومسعفون إن غارات إسرائيلية تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص كانوا يبحثون عن طعام في أرض زراعية.

ولقي 11 فلسطينياً حتفهم على الأقل بينهم أطفال في استهداف إسرائيلي لخيام نازحين في مدينة رفح جنوب القطاع. وقالت الوزارة إن طائرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين، في حين أن عشرات ((المواطنين كانوا متواجدين في المكان مما أدى إلى مقتل 11 فلسطينياً وإصابة 50 آخرين بينهم أطفال)).

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 13 طفلاً لقوا حتفهم في مستشفى كمال عدوان في شمال غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب الجفاف وسوء التغذية. وقال الأطباء في المستشفى إن المزيد من الأطفال معرضون لخطر الموت.

مساعدات أمريكية

في الأثناء، نفذ الجيش الأمريكي أمس، أول عملية إسقاط مساعدات إنسانية جواً على غزة. وأسقطت ثلاث طائرات من طراز سي-130 أكثر من 35 ألف وجبة في منطقة تقول الأمم المتحدة إن ربع سكانها على بعد خطوة واحدة من المجاعة، ونشر فلسطينيون مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر صناديق المساعدات خلال إسقاطها.

وقال البيت الأبيض إن عمليات الإنزال الجوي ستستمر مضيفاً أن إسرائيل تدعم العملية. وحمل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه إسرائيل مسؤولية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأشار سيغورنيه، في مقابلة مع صحيفة ((لوموند)) الفرنسية، إلى أن الوضع الإنساني الكارثي ((يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تبريرها، يتحمل الإسرائيليون مسؤوليتها))، بحسب ما أوردته قناة ((فرنسا 24)).

وأعاد وزير الخارجية الفرنسي التأكيد على أن بلاده تدعو منذ أشهر إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز