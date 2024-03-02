لبنان.. و«البورصة» الرئاسية المشتتة بين الداخل والخارج

وسط الغموض الذي بات الصفة الملازمة للواقع اللبناني المحاصر بمجموعة ملفات متفجرة، لا يزال البحث العبثي جارياً على مفتاح الحل الرئاسي الضائع في دهاليز التناقضات السياسية، ولا تزال ((الرادارات السياسية)) مسلطة باتجاه دور الخارج، المعلن والمضمر منه، فيما الكواليس اللبنانية تضج بالكلام عن أن ((البورصة)) الرئاسية ستبقى، وحتى إشعار آخر، رهن ((الدوْزنة)) العازفة على أوتار داخلية وخارجية غير متناغمة.

وفي غمرة أزمة مستعصية على الحلول الممكنة، في المديين القريب والمتوسط، مضى أسبوع آخر من المراوحة في التعطيل، من دون أن يلوح في أفق الأزمة الرئاسية، المستمرة منذ 31 أكتوبر 2022، ما يؤشر إلى انفراج، وسط ثبات أطراف الانقسام الداخلي، كل خلف شروطه، ورفضه الشراكة في بلورة توافق على انتخاب رئيس جديد للبنان.

وعلى ما تؤكد مصادر لـ((البيان))، فقد كان الرهان في الفترة الأخيرة على خرق رئاسي تحققه ((الخماسية)) الدولية والعربية، فإذا بهذه اللجنة تصطدم بالاختلاف في ما بينها، وعدم التقاء أعضائها على رأي واحد، وهذا معناه، وفق المصادر أن ((الخماسية)) نعت مهمتها، ووجهت رسالة بالغة الصراحة والوضوح بأن الملف الرئاسي عاد إلى الإقامة الطويلة في دائرة الاستعصاء.

أما موضع الاختلاف، فتلخصه المصادر عينها بقولها، إن ((الخماسية)) تؤكد في العلن على توافق اللبنانيين على رئيس، ولا ((فيتو)) على أي مرشح ولا تزكية أو تفضيل لأي مرشح، فيما هي في داخلها موزعة في ثلاثة اتجاهات: الأول لا يزال يضع ((الفيتوات)) على بعض الأسماء ويشدد على الذهاب إلى ((الخيار الثالث))، والثاني لا يرى جدوى من الحوار بين المكونات السياسية، بذريعة أن هذا الحوار ليس محل إجماع بين هذه المكونات ومرفوض من قبل قوى سياسية أساسية، فيما الاتجاه الثالث لا يبدو مستعجلاً لحسم الملف الرئاسي.

إلى ذلك، وبعد مسيرة انطلقت في 21 سبتمبر 2022 في نيويورك، ترددت معلومات مفادها أن اللجنة الخماسية لأجل لبنان وصلت إلى منعطف، سيؤدي إلى أن تصبح ((رباعية)) بخروج الولايات المتحدة منها، ذلك أن السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، أسرت في لقاء سياسي قبل أيام، كما تردد، بأن بلادها مقتنعة بوجوب الانسحاب من اللجنة، وبررت هذا الموقف بأنه نتيجة تقييم للهدف الذي حددته لعملها، ألا وهو إجراء الانتخابات الرئاسية، إذ تبين، بعد مضي أكثر من عام وخمسة أشهر، أن هذا الهدف لم يتحقق، كما يبدو أنه غير قابل للتحقق حالياً.

وفي انتظار تسوية ما، تؤهل اللبنانيين للانتقال إلى مرحلة جديدة، فإن ثمة إجماعاً على أن تحرك سفراء ((الخماسية)) لم يقترن بعد، ومن المستبعد أن يقترن قريباً بتطور دراماتيكي لجهة الدفع بقوة نحو إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي إعادة تكوين السلطة، التي ستكون مولجة بالعمل على إبرام التفاهمات وما يتصل باتفاقات ترسيم الحدود البرية وإرساء التهدئة والاستقرار جنوباً، وذلك من خلال ملء الفراغ الرئاسي بالرئيس المناسب، والشلل الحكومي بسلطة إجرائية فاعلة، والمراوحة التشريعية بقوانين إصلاحية طال انتظارها. أما النتيجة الطبيعية لما يجري، فهي تطويل عمر الفراغ الرئاسي والعودة إلى الانتظار الطويل في مربع التعطيل، مع ما يعنيه الأمر من كون زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، التي قيل إنه سيقوم بها إلى بيروت، قد أصبحت في حكم الملغاة، ربطاً بالاختلاف بين أعضاء ((الخماسية))، وعدم إجماعهم على اعتباره وسيطاً يتحرك باسمها.

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