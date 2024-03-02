زيلينسكي يطلب دعم الغرب لمواجهة التقدم الروسي

طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، مجدداً من الدول الغربية تزويد بلاده بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، في وقت تحقق القوات الروسية تقدماً ميدانياً في جبهة دونباس شرقي أوكرانيا.

وذكرت السلطات الإقليمية الأوكرانية، أن الهجمات التي استهدفت أوديسا المطلة على البحر الأسود، ليل الجمعة السبت، أسفرت عن مقتل خمسة، وتدمير مبنى مكون من تسعة طوابق.

وفي الوقت نفسه، أودت ضربات برجل يبلغ 76 عاماً في منطقة خاركيف قرب الحدود الروسية، وبآخر في منطقة خيرسون، بحسب السلطات الإقليمية.

وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: ((نحتاج من شركائنا إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، ينبغي علينا تعزيز الدرع الجوي لأوكرانيا من أجل حماية شعبنا بشكل أفضل)).

وقال زيلينسكي الأحد متوجهاً إلى حلفائه الغربيين، إن انتصار أوكرانيا على روسيا ((يتوقف عليكم)).

تسريبات ألمانيا

في ظل هذه الضغوط الشديدة على القوات الأوكرانية، وعدت ألمانيا، أمس، بإجراء تحقيق بعد بث روسيا لتسجيلات بين عدة ضباط ألمان حول شحنات أسلحة إلى أوكرانيا، وهو ما اعتبره المستشار الألماني أولاف شولتس ((أمراً خطيراً للغاية)).

وعلى الفور، اعتبرت إحدى أعضاء الائتلاف الحكومي، أن موسكو تسعى من خلال بث التسجيلات إلى ترهيب برلين لحملها على الاستمرار في رفض تسليم صواريخ توروس بعيدة المدى إلى كييف.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت خلال الليل ثلاثة صواريخ و17 مسيرة تمكنت من إسقاط 14 منها، لكن الحطام المتساقط تسبب في إلحاق أضرار ببنايات سكنية في أوديسا وخاركيف.

ضربات روسية

وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، إسقاط 107 مسيرات أوكرانية، في دونيتسك ولوغانسك وفي كل من خيرسون وزابوروجيه وخاركوف على جبهة أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن نيران القوات الروسية ألحقت أضراراً بالقوة البشرية والمعدات العسكرية في المناطق المذكورة، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 330 عسكرياً والعديد من المركبات القتالية ومدافع من طراز ((بالادين)) و((هاوتزر))، وأنظمة إطلاق صواريخ من طراز ((هيمارز)) أمريكية الصنع، وصواريخ كروز من نوع ((ستورم شادو)) البريطانية، وفقاً لـ((الدفاع)) الروسية التي أضافت إن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات الروسية، ضرب الجنود والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 112 منطقة.

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