قرقاش: السلام والاستقرار والتنمية هدف رئيسي للجميع

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن السلام والاستقرار والتنمية هدف رئيسي لكافة الدول وإن تفاوتت الأولويات.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه ممثلاً لدولة الإمارات في منتدى انطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة، الذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت شعار ((إبراز الدبلوماسية في عصر الأزمات)).

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة X: ((سعدت بالمشاركة ممثلاً لدولة الإمارات في منتدى انطاليا الدبلوماسي الذي افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان تحت شعار إبراز الدبلوماسية في عصر الأزمات)).

وأضاف معاليه: ((السلام والاستقرار والتنمية تبقى عناصر مشتركة ومحل اتفاق وهدف رئيسي لكافة الدول وإن تفاوتت الأولويات بحسب الموقع الجيوسياسي)).

17 جلسة

وانتهت الجمعة، فعاليات اليوم الأول من المنتدى، بعقد 17 جلسة نقاشية حول قضايا الأمن والسياسية والدبلوماسية وعدد من الملفات الساخنة في المنطقة والعالم، بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة، إضافة إلى مديري منظمات دولية ومدنية.

كما عُقِدت على هامش المنتدى، لقاءات ثنائية على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية. كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة وتمتد فاعلياته إلى اليوم الأحد.

وانطلقت فعاليات المنتدى، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد في كلمته حاجة الإنسانية إلى ((عالم أكثر عدلاً))، وفق وسائل إعلام تركية.

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